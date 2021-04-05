РФ перебрасывает к границе Украины мотострелковую дивизию из Кемерово 14 5.04.2021, 10:12

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Движение войск попало на фото и видео.

Независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске к украинским границам российской 74-й гвардейской мотострелковой бригады, которая базируется в Юрге Кемеровской области.

“Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что платформа движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области”, – говорится в сообщении.

В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска расследователи установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге.

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