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СМИ: США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной сделке

  • 7.04.2021, 13:51
СМИ: США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной сделке

Заседания двух специальных комиссий проходят в Вене.

США начали переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном. Эту информацию подтвердили обе стороны, сообщает svoboda.org.

Возобновлением сделки занимаются две комиссии – по снятию санкций с Тегерана и по ядерным вопросам. Они должны составить перечень шагов для полного выполнения соглашения. Заседания проходят в Вене.

Представители Вашингтона и Ирана не общаются напрямую. Все контакты ведутся через посредников – других участников ядерной сделки (Великобритания, Германия, Китай, Россия, и Франция). И США, и Иран назвали диалог конструктивным, но предупредили, что в ближайшее время никаких соглашений ждать не стоит.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал готовность США к прямым или непрямым переговорам победой иранского народа. При этом МИД Ирана заявил, что Тегеран откажется от переговоров, если увидит, что представители США тянут время.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.

Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.

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