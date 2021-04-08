Надежда Остапчук: Когда кормить своих «красаўцаў» будет не за что, тогда Лукашенко начнет бояться не народа, а этих самых «красаўцаў» 3 8.04.2021, 17:45

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Надежда Остапчук

Фото: AFP

В нашем случае козырь – экономика.

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением поделилась мнением о ближайшем будущем Беларуси, сообщает «Трибуна».

«Какие-то переговоры с властью возможны только в том случае, если у нас в руках есть определенные козыри. В нашем случае козырь – экономика. Она станет «на колени» очень скоро, и тогда власти просто вынуждены будут садиться за стол переговоров.

Когда кормить своих «красаўцаў» будет не за что, тогда Лукашенко начнет бояться не народа, а этих самых «красаўцаў». Тогда и пойдут реальные изменения. Я верю, что мирным путем можно достичь нашей цели, но, повторюсь, нужно иметь в руках козыри.

Глядя на то, как растет курс доллара, как экономика «развивается», прогнозировать что-то хорошее тяжело.

Экономические проблемы ударят по всем – и по тем, кто за перемены, и по тем, кто за действующую власть. Но если мы хотим перемен, придется чем-то жертвовать. Первое время придется жертвовать уровнем жизни», – сказала Остапчук.

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