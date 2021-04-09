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Илон Маск показал играющую силой мысли чипированную обезьяну

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  • 9.04.2021, 18:12
  • 1,886
Илон Маск показал играющую силой мысли чипированную обезьяну

Видеофакт.

Стартап Илона Маска Neuralink показал ролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры. Видео доступно на YouTube-канале компании.

На первом этапе эксперимента девятилетняя макака по кличке Пейджер с помощью джойстика перемещает указатель в квадрат на экране, получая за это лакомство. Затем у обезьяны убрали джойстик, заставив ее управлять объектами на экране силой мозга. Как оказалось, Пейджер хорошо справилась с новым заданием — макака сыграла в симулятор пинг-понга MindPong, двигая виртуальной ракеткой силой своего разума.

«Обезьяна буквально телепатически вступает в видеоигру, используя мозговой чип!!» — написал в своем Twitter восторженный предприниматель. Маск пошутил, что в скором времени животное заведет аккаунты в игровых сервисах на Twitch и Discord. Основатель Tesla и SpaceX добавил, что в будущем появятся новые ролики с чипированными животными.

В сообщении на сайте компании говорится, что эксперимент с MindPong — первая демонстрация потенциальных возможностей чипа N1 Link. В будущем специалисты Neuralink намерены создать технологию, которая позволит пользоваться гаджетами людям с ограниченными возможностями — например, с параличом.

Новости о вживлении чипа в мозг обезьяны появились в феврале. «Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», — замечал Маск. Летом прошлого года он рассказал, что инженерам его стартапа Neuralink удалось чипировать свиней.

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