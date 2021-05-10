Как Германия победила коронавирус 1 Анна Розэ, «Эхо Москвы»

10.05.2021, 21:06

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фото: Reuters

Пандемия не исчезает просто так.

Когда я слышу от россиян, что Германия плохо справилась с пандемией, я смеюсь. Мне непонятно, на чем основаны эти мнения. Быть может, на распространяемом СМИ мифами? Или на вечном комплексе, который не позволяет допустить, что где-то может быть лучше? Тем более – на Западе?

У нас же все, как везде, но чаще лучше. У нас – самая первая вакцина в мире! Ну, допустим, не первая, а как минимум, четвертая. Но зато единственная со своим личным аккаунтом в «Твиттере»! Такого нет ни у кого! Это нам хорошо известно.

Однако мы еще не знаем: в Германии прошла «третья волна» пандемии. Мы не знаем, что она прошла не сама. Ее удалось «переломить» большими усилиями граждан. Именно такой глагол использовал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Пандемия не исчезает просто так. Вернее, может исчезнуть, если не менее 70 процентов населения «переболело». Естественнонаучный принцип распространения коронавируса говорит, что из переболевших обычно около 2 процентов умирает. Политики посчитали и поняли, что это очень много. В ФРГ умерло бы более одного миллиона ста тысяч человек.

Немецкие ученые посоветовали принять строгие ограничительные меры. Эти меры длились долго. Но они привели к тому, что в Германии было менее 85 тысяч летальных исходов. Это тоже много. Это прискорбно. Но другой результат важнее: миллиона смертей удалось избежать.

Если кто-то скажет, что Германия не справилась с пандемией – пожалуйста. Но называть такого человека умным и честным я бы не стала.

О том, что третья волна прошла, заявил и директор Германского реанимационного реестра. Благодаря массовой вакцинации людей старше 50 лет ситуация в отделениях интенсивной терапии резко улучшилась. Почти 35% населения ФРГ уже получило первую дозу вакцин, около 10% привито полностью. К концу июля ожидается, что каждый желающий уже сможет сделать укол одним из допущенных препаратов. Желающих в ФРГ – около 80%.

Так что слышать сказки о «провале вакцинации» в Евросоюзе мне тоже очень смешно. Да, первоначально ЕС просчитался. Не заказал заранее больше вакцин, чем надо, у тех производителей, которые затем первыми прошли допуск Европейского агентства медицинских препаратов (EMA). То, что пожалели денег – очередной смешной миф. Теперь вакцин хоть залейся.

«Первую в мире» вакцину Спутник V немцы тоже очень ждали с декабря по апрель. Меркель, Шпан, все говорили: ну давайте же, шлите. Однако, увы, как меня уверил пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, до сих пор разработчики вакцины не подали в ЕМA всех необходимых документов и данных о препарате. Теперь Спутник V никому здесь уже особо и не нужен. Есть четыре других фирмы, которые подсуетились быстрее.

Да, в Германии был очень тяжелый год. Почти все было закрыто. С марта 2020 года и до сих пор не работают театры, фитнес— и дискоклубы, бассейны и сауны. С июня по август открылись лишь летние кинотеатры, потом и с ними был конец.

С марта по май и с декабря по март были закрыты парикмахерские и косметические салоны. С середины декабря до середины апреля не работали промтоварные магазины и школы. Контактные ограничения с марта не допускали встречи более двух домашних хозяйств. С конца декабря вообще нельзя было принимать в гости более одного чужого человека. Был введен строжайший масочный режим: с февраля в общественных местах допущены лишь маски FFP 2 и 3.

Треть предприятий и вузы все еще на удаленке. Рестораны тоже открылись прошлым летом лишь на три месяца и с ноября до сих пор не работают. Гостиницы принимают только командировочных. Туристические поездки строго не рекомендованы. В конце апреля был введен запрет на выход из дома с 22 до 5 часов ночи. Массовые мероприятия до сих пор запрещены.

Результат? Индекс репродукции вируса (R) снизился до 0,90. Константно падает и количество инфекций на сто тысяч человек за неделю. Этими значениями постоянно оперируют ученые и политики в Германии для оценки динамики пандемии.

Директор института вирусологии берлинской университетской больницы Charité профессор Кристиан Дростен считает, что «лето в Германии может быть весьма хорошим». В июне будут видны положительные эффекты вакцинации. Однако улучшение ситуации, подчеркнул Дростен, необходимо связывать с ответственным поведением населения. Более 70% граждан были согласны с ограничительными мерами и поддерживали их.

Кто говорит, что это – результаты известной «немецкой дисциплины», обслуживает затертые клише. Во-первых, половина населения уже давно не «чистые арийцы». Во-вторых, успехи были достигнуты потому, что ученые, политики, СМИ Германии предельно прозрачно, полно и достоверно информировали граждан о ситуации. Благодаря этому между народом и «властями», которые избраны этим народом и должны служить ему, спасая от смерти и болезней, существует полное доверие.

Все, кто хотел, мог получить всю информацию и на сайте Института им. Роберта Коха при минздраве ФРГ, который призван мониторить ситуацию. Его директор профессор Лотар Вилер в первые два месяца пандемии регулярно выходил на пресс-конференции, которые транслировались на первом канале ТВ.

Безусловно, и в Германии есть экономические потери: упал ВВП, пострадали многие предприниматели. Однако ученые вовремя предупредили правительство, что пандемия в свободном полете обошлась бы экономике ФРГ намного дороже. Стоял вопрос: краткосрочно спасти общепит и индустрию развлечений, которые составляют не более 2% ВВП или долгосрочно – промышленность и будущее многих трудящихся.

Были приняты другие меры. Благодаря «укороченному дню» удалось сохранить 2,2 млн рабочих мест. Субсидии, кредиты и отсрочки платежей помогли пережить тяжелое время многим рестораторам и деятелям искусства. Конечно, без потерь не обошлось. Однако вопрос сейчас не о том, какими потерями был достигнут успех, а о том, какие потери пришлось бы нести, если бы не были приняты жесткие меры.

Профессор Дростен предостерегает от эйфории. Самокритика в демократическом обществе тоже не табу и очень помогает. По словам ученого, прогресс вакцинации еще на таков, как в Великобритании. Поэтому люди должны ждать дольше, пока снова будут разрешены мероприятия на улицах.

Ну что ж, думают граждане Германии. Подождем. Затянем ремни. Чтобы потом на наши любимые концерты пришли все наши любимые люди.

Анна Розэ, «Эхо Москвы»

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