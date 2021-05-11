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Американский корабль совершил 30 предупредительных выстрелов из-за военных кораблей Ирана

  • 11.05.2021, 7:30
Американский корабль совершил 30 предупредительных выстрелов из-за военных кораблей Ирана

Перестрелка произошла в Ормузском проливе.

Корабль береговой охраны США совершил 30 предупредительных выстрелов в Ормузском проливе из-за катеров Корпуса Стражей Исламской революции Ирана.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что 13 катеров армии Ирана сблизились с группой из шести кораблей США в Ормузском проливе во время сопровождения подводной лодки типа Georgia, вооруженной крылатыми ракетами.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и затем выходит в открытый океан. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — ОАЭ.

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