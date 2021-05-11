Американский корабль совершил 30 предупредительных выстрелов из-за военных кораблей Ирана
- 11.05.2021, 7:30
Перестрелка произошла в Ормузском проливе.
Корабль береговой охраны США совершил 30 предупредительных выстрелов в Ормузском проливе из-за катеров Корпуса Стражей Исламской революции Ирана.
Об этом сообщает CNN.
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что 13 катеров армии Ирана сблизились с группой из шести кораблей США в Ормузском проливе во время сопровождения подводной лодки типа Georgia, вооруженной крылатыми ракетами.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и затем выходит в открытый океан. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — ОАЭ.