Несмотря на скандал, Словакия начинает делать прививки российским «Спутником V» 2 11.05.2021, 8:04

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Вакцинация стартует в ближайшие дни.

Вице-премьер Словакии Игорь Матович сообщил, что в ожидает начала вакцинации российским препаратом «Спутник V» в ближайшие дни.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«В ближайшие дни, после отличных результатов тестирования в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после трех месяцев всевозможных препятствий, в Словакии начнется вакцинация «Спутником V». На выходных я договорился с российской стороной, после тестирования вакцины в зарегистрированной лаборатории OMCL, она согласна с началом прививок», — отметил Матович.

После закупки российской вакцины «Спутник V» в Словакии разгорелся политический кризис. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок, министр экономики Рихард Сулик и, в конце концов, сам премьер Матович.

Скандал разгорелся с новой силой, когда Словацкий государственный институт контроля за лекарствами сообщил, что Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом The Lancet.

15 апреля президент Зузана Чапутова потребовала рассекретить договор о поставке российской вакцины.

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