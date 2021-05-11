А если без снайпера или чая с полонием? 5 11.05.2021, 8:28

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фото: Дмитрий Ловецкий

Власть боится нового пробуждения белорусского народа.

Свой декрет, который был разрекламирован как эпохальный, Лукашенко приурочил ко Дню Победы. Но символика декрета получилась мрачной и двусмысленной, пишет на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

И что же на выходе? Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» предусматривает, что в случае гибели Лукашенко власть переходит к Совету безопасности (что, по мнению многих комментаторов, противоречит Конституции).

Правящая верхушка боится нового пробуждения народа

О чем на самом деле говорит принятие декрета № 2?

Во-первых, о том, что почти за 27 лет правления Лукашенко в Беларуси не выстроена нормальная, самодостаточная система государственных институтов. Этим декретом вождь де-факто подтверждает, что сконструировал персоналистский режим, подогнанный под одного человека. Достаточно выстрелить точно снайперу — и вся система под ударом, без чрезвычайки никак.

Во-вторых, большое начальство невольно показывает, что, вопреки заверениям о полном контроле над ситуацией, нервничает, зациклено на видениях страшной расправы над собой. Лукашенко рефреном вспоминает о судьбах Милошевича, Хусейна, Каддафи.

Необходимость форс-мажорного декрета Лукашенко и его окружение мотивируют прежде всего внешней угрозой, но на самом деле, надо полагать, у них перед глазами август 2020-го. Правящая верхушка боится нового пробуждения народа. Наверху очевидно понимают, что репрессии не добавили властям народной «любви», что протестная часть общества только закусила губу и ожидает окна возможностей.

Иными словами, этот декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках да штыках.

Декрет как палка о двух концах

Лукашенко всегда пытался остановить время, законсервировать ситуацию в стране. Теперь он пытается экстраполировать эту стратегию и на время после себя.

Это неблагодарная задача, инструментарий ограничен. Любой вариант модификации персоналистского режима несет дополнительные риски для Лукашенко и всей его системы.

Если говорить о декрете, то, во-первых, возникает опасность заговора силовиков, у которых появился соблазн заполучить полную власть над страной.

Как отмечает аналитик Игорь Ильяш, «парадокс ситуации заключается в том, что декрет предусматривает передачу неограниченной власти людям, от действий которых, собственно, и зависит, вступит декрет в силу или нет. Если у кого из силовиков вдруг проснутся политические амбиции, то такой документ станет для них чудовищным соблазном — теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот».

Во-вторых, на этой почве может возникнуть тайная смычка верхушки белорусской номенклатуры с Москвой, у которой есть свои виды на транзит власти в соседней стране.

В-третьих, даже если эти опасности не реализуются, то большой вопрос, насколько дееспособным окажется «коллективный Лукашенко».

Ведь первый президент сделал максимум, чтобы в стране не сформировался полноценный политический класс. Внутри же закрытой структуры с преобладанием силовиков (за каждым из которых — люди с оружием) после часа «Ч» может начаться такая борьба за доминирование, что государство действительно пойдет вразнос (против чего по замыслу и направлен декрет).

А если без снайпера или чая с полонием?

Но самое главное — при всей этой суете вокруг чрезвычайного декрета, новой конституции общество так и не получает ответа на вопрос о естественной — без снайпера или чая с полонием — смене власти. Хотя по логике вещей, запуск нормального механизма ротации властных элит на корню подрубает потребность плести заговоры.

Вообще большое начальство по уши погрязло в риторике о врагах, заговорах, переворотах, необходимости дать отпор. Если все это отбросить — окажется, что король и его свита голые. Нет элементарной позитивной программы, нет никакой стратегии развития. А значит, вызовы времени, которое хоть тресни не остановишь, будут все сильнее испытывать систему Лукашенко на разрыв.

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