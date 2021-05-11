Ученые обнаружили в Иерусалиме загадочный талисман возрастом две тысячи лет 11.05.2021, 12:40

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Фото: Koby Harati

Это первая подобная находка в Израиле и одна из немногих в мире.

Археологи обнаружили редкую масляную лампу древнеримской работы, отлитую из бронзы в форме половины гротескного лица. Лампа была замурована в основании здания, построенного в Иерусалиме вскоре после разрушения Второго Храма около 2000 лет назад. Наконечник лампы выполнен в виде полумесяца, а ручки выглядят как акант, цветущее растение, произрастающее в тропических и теплых регионах, пишет «Вокруг света. Украина».

Это первая подобная находка в Израиле и одна из немногих в мире. О ее римском происхождении говорит типичный стиль изображения, похожего на театральную маску.

Исследователи Управления древностей Израиля заявили, что, по их мнению, бронзовая лампа была заложена в фундамент здания в качестве ритуального подношения – с тем, чтобы принести удачу его жителям, примерно в конце I — начале II века нашей эры. Такие подношения были очень распространены в древнем мире. Хорошо сохранился и фитиль лампы. Это дает надежду определить тип масла, который в ней использовался.

Первоначально лампа прикреплялась к плоскому объекту или стене, и, по всей видимости, использовалась в церемониальных целях.

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