Американские ученые открыли механизм, который очищает организм от устаревших клеток 11.05.2021, 13:21

2,346

иллюстрационное фото

Это может помочь найти новые способы лечения возрастных хронических заболеваний.

Ученые калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследования в ходе которого выяснили, как иммунные клетки естественным образом могут очищать организм от стареющих клеток, пишет «Новое время».

По данным ученых, эти «несуществующие» клетки способствуют старению и возникновению многим хроническим заболеваниям. Более того, понимание как устроен этот механизм может открыть новые способы лечения возрастных хронических заболеваний с помощью иммунотерапии, сообщает MedicalXpress.

В здоровом состоянии эти иммунные клетки, известные как инвариантные клетки (iNKT), функционируют как система наблюдения, устраняя клетки, которые организм воспринимает как чужеродные, включая стареющие клетки или имеющие непоправимое повреждение ДНК.

Ученые подчеркивают, что клетки iNKT становятся менее активными с возрастом и другими факторами, такими как ожирение, что способствуют развитию хронических заболеваний.

Поиск способов стимулирования этой естественной системы наблюдения предлагает альтернативу сенолитической терапии, которая на сегодняшний день является основным подходом к удалению стареющих клеток. Это может позитивно повлиять на область, которая боролась с тем, как систематически применять эти сенолитики без серьезных побочных эффектов.

У ячеек iNKT есть несколько особенностей, которые делают их «мишенью» для лекарств. Первое — это наличия у них рецептора, который не появляется ни в одной другой клетке тела, поэтому их можно выделить, не активируя при этом другие типы иммунных клеток. А также — они действуют в рамках естественной петли отрицательной обратной связи, которая возвращает их в состояние покоя после периода активности.

Научная группа обнаружила, что они могут удалять стареющие клетки, используя липидные антигены для активации клеток iNKT. Когда они лечили мышей с ожирением, уровень глюкозы в их крови улучшился, в то время как у мышей с фиброзом легких было меньше поврежденных клеток, и они также жили дольше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».