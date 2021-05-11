«Директор начал орать: «Закрываем двери!» 6 11.05.2021, 13:33

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фото: vk.com

Как развивались события в казанской гимназии № 175.

Во вторник 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли не менее 8 человек, в том числе семеро школьников и один учитель. В больницах оказались не менее 18 детей. Нападавший задержан живым. «Дождь» собрал все, что известно о стрельбе.

Как развивались события

Первые сообщения о стрельбе в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи появились около 10 утра. Об этом сообщили татарские издания «Бизнес Online», ИА «Татар-Информ» и «Казанский репортер».

Изначально сообщалось, что нападавших было двое, позднее МВД Татарстана сообщило, что стрелок был один и действовал без пособников. Стрелок, как рассказал источник в Минпросвещения, прошел с автоматическим оружием через главный вход здания, сразу начал стрелять и убил охранника. На видео, опубликованном Mash, видно, что стрельбу нападавший открыл еще на улице, на входе в школу.

Кроме того, появилась информация, что нападавший перед стрельбой использовал взрывное устройство. Очевидцы, снимавшие видео из окон соседних домов, наблюдали дым над школой и детей, выпрыгивающих из окон третьего этажа.

«Все начали суетиться, говорить: „Закройте двери“. Где-то через минуту директор начал орать „Закрываем двери!“. Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали типа… у нас в школе вот эти черти…», — рассказал «Медиазоне» один из школьников.

По его словам, он видел нападавшего со спины. «В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <...>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: „Открывайте, это мы“. Ну мы открыли», — рассказал ученик.

«Это была середина урока, в класс забежала учительница и быстро закрыла класс. Потом она объяснила, что произошло, что в школу зашли люди с дробовиком, потом директриса по громкой связи объявила, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса, у многих детей была истерика, — рассказала телеграм-каналу Mash 15-летняя школьница. — Послышались 13–15 выстрелов, говорят, не знаю, как точно, что один класс взорвали. Потом минут через 20 нам начали стучаться в кабинет, оказалось, что это полиция, и нас вывели».

В 10.30 появились фотографии приехавших к школе пожарных, машин скорой помощи и силовиков. Вскоре одного из нападавших задержали и вывели из школы.

В это время второй стрелок, по данным СМИ, оставался в здании школы и удерживал заложников на третьем этаже школы. Детей начали эвакуировать с третьего этажа по лестницам подъехавших к зданию школы пожарных машин. Раненых выносили на носилках. Вскоре появились сообщения, что второй стрелок ликвидирован во время штурма — об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник. Вскоре СМИ написали со ссылкой на официальное сообщение МВД, что нападавший был один.

Кем был нападавший

Задержанным стрелком, по данным СМИ, оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Информацию о его задержании подтвердили в МВД. При задержании Галявиев сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. По словам приехавшего к школе президента Татарстана Рустама Минниханова, оружие на Галявиев было зарегистрировано официально.

По данным ТАСС, Галявиев закончил эту школу четыре года назад. Как сообщает телеграм-канал Baza, сейчас Галявиев учится в колледже на айтишника. По словам отца Галявиева, которые приводит Baza, его сын не религиозен, никаких плохих мыслей он не высказывал. Как он рассказал «Открытым медиа», его отвезли на допрос в СК.

СМИ обнаружили телеграм-канал, который предположительно завел Галявиев утром перед стрельбой. В нем было несколько сообщений. «Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. <...> В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», — говорилось в одном из сообщений, содержавшем призывы к убийству (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В другом сообщении была фотография молодого человека с лицом, закрытым платком, и подписью с анонсом шутинга. Позже канал был заблокирован.

Сведения о втором стрелке оказались противоречивы. Рустам Минниханов в своем заявлении сообщил, что террорист был один, «других пособников пока не определили». МВД Татарстана также сообщило, что Галявиев действовал один.

По данным источника РБК, по подозрению в пособничестве преступнику задержан 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Официальная реакция

По сообщениям агентств, погибли 11 человек. Однако Минниханов подтвердил лишь гибель семерых детей (четыре мальчика и три девочки) и одной учительницы. Двое из погибших детей разбились, выпрыгнув из окон на третьем этаже, сообщили РИА Новости.

В Детскую республиканскую клиническую больницу после стрельбы поступило 18 детей, «из них шесть крайне тяжелые — идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами», отметили в пресс-службе главы Татарстана.

После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), в Казани ввели режим контртеррористической операции. В разговоре со СМИ Минниханов назвал нападавшего террористом.

Школа, в которой произошла стрельба, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, не охранялась. «Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Охрану татарстанской гимназии №175 обеспечивала ЧОО «Частная охранная организация «Сфинкс Патруль», утверждает Readovka. Однако Дождю не удалось обнаружить никаких официальных контрактов на охрану этой школы за последний год.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о стрельбе в Казани, сообщил Дмитрий Песков. Путин поручил главе Росгвардии Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте у населения — с учетом того вида оружия, которое использовал стрелявший.

«Дело в том, что сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые по сути не является охотничьим, а в некоторых странах является штурмовым оружием», — сказал Песков

Также после разговора президента с Мишустиным и Голиковой было принято решение отправить в Казань самолет МЧС с медиками, психологами и оборудованием.

12 мая в республике объявлено днем траура.

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