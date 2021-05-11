Ученые рассказали о крахмалосодержащей диете предков людей 11.05.2021, 14:01

Клубни, семена и корнеплоды стали играть важную роль в рационе человека задолго до появления сельского хозяйства.

Ученые проанализировали зубной камень людей, неандертальцев и обезьян. Оказалось, наши предки стали питаться крахмалосодержащими продуктами задолго до появления сельского хозяйства и даже самого вида Homo sapiens, пишет сайт Naked science.

Работа опубликована в журнале PNAS. В нашем теле живут триллионы микробов, принадлежащих к тысячам видов различных бактерий, известных как микробиом. Он играет ключевую роль в здоровье человека, но об эволюции его известно немногое. Международная команда ученых, в которую вошли специалисты из Института истории человечества имени Макса Планка, Мюнхенского и Тюбингенского университетов (Германия), Университета Оклахомы (США), Университета Осло (Норвегия) и других вузов, изучила эволюцию микробиома ротовой полости гоминидов, сравнив зубной камень неандертальцев, сапиенсов, диких шимпанзе, горилл и обезьян-ревунов.

Исследователям удалось реконструировать микробиом полости рта неандертальца возрастом около 100 тысяч лет из пещеры Пештурина в Сербии. И на сегодня, по словам авторов, это самый древний из восстановленных микробиомов полости рта. Ученые смогли показать, что бактериальная ДНК из ротовой полости сохраняется как минимум в два раза дольше, чем предполагали, поскольку предыдущие исследования смогли восстановить такой же геном лишь возрастом 50 тысяч лет.

Как выяснилось, десять групп бактерий проживают в ротовой полости приматов более 40 миллионов лет и до сих пор — общие для людей и человекообразных обезьян. Но больше похожи, конечно, бактерии сапиенсов и неандертальцев. Многие из них выполняют важные и полезные функции, препятствуя заболеванию десен и зубов. Некоторые из микроорганизмов изучены настолько плохо, что у целых видов нет даже названий. После того как Homo sapiens пришли в Европу, у них появились общие с неандертальцами штаммы бактерий, но примерно 14 тысяч лет назад они исчезли.

Помимо этого, ученым удалось выяснить, что во рту неандертальцев и сапиенсов есть уникальная подгруппа бактерий Streptococcus, которая, вероятно, специально адаптировалась к употреблению крахмала на ранних этапах человеческой эволюции. Это свидетельство того, что продукты, содержащие крахмал (клубни, семена, корнеплоды), стали играть важную роль в рационе человека задолго до появления сельского хозяйства, а по факту — даже до появления Homo sapiens.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».