США поддерживают евроатлантическое будущее Украины 1 11.05.2021, 14:52

Вашингтон продолжит помогать Киеву для реализации целей, связанных с членством в НАТО.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин подчеркивает, что США поддерживают евроатлантическое будущее, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Как передает корреспондент «Униан», об этом она сказала во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«Как стратегический партнер Украины США поддерживают решительно евроатлантическое будущее, суверенитет, территориальную целостность Украины. Во время посещения Киева на минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил решительную поддержку Украины и лично поддержку президента Джо Байдена», - отметила Квин.

Она добавила, что в США понимают ситуацию, в которой находится Украина.

«Мы понимаем, какая ловушка возникла из-за эскалации вокруг украинских границ и в Крыму со стороны российских сил. Мы наблюдаем вместе с нашими натовскими партнерами за развитием событий. Мы видим вооружение и силы, которые остаются вдоль украинских границ. Есть основания опасаться последующей эскалации», - сказала временный поверенный в делах США.

Квин также, в частности, отметила, что в США видят возможности для дальнейшего роста в вопросе партнерства с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, по ее словам, США приверженцы того, чтобы «приоткрытой оставались двери НАТО для всех желающих, когда они берут на себя обязательства выполнить все условия членства. Мы и в дальнейшем будем помогать Украине, которая будет реализовать свои цели, связанные с членством в НАТО, расширяя свою безопасность на этом пути».

Временный поверенный в делах США подчеркнула необходимость дальнейшего проведения реформ в Украине для сближения с Альянсом.

В то же время Квин отметила и «внутренние» угрозы для Украины. «Это коррупция, коррумпированные лица, интересы которых подрывают силу Украинского государства, увеличивают уязвимость государства», - сказала она.

Квин подытожила: «Российские регулярные части и поддерживаемые ею силы пытаются подорвать и забрать то, что Украина получила от Революции достоинства. Мы остаемся незыблемыми в нашей позиции: перед лицом российской агрессии мы поддерживаем Украину, мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность вместе с нашими партнерами».

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