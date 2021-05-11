12 мая в Минске начнут отключать отопление
- 11.05.2021, 17:59
В прошлом году отопление в столице начали отключать раньше.
Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление. По решению городских властей, со среды 12 мая. Причем "у всех категорий потребителей". Мингорисполком ссылается на прогноз синоптиков — на этой неделе температура воздуха местами в Беларуси будет достигать 24-26 градусов, пишет "Еврорадио".
В прошлом году отопление в столице начали отключать раньше — с 8 мая.
Решение о завершении осенне-зимнего периода местные власти принимают при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.