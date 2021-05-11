Артемий Троицкий: Если Лукашенко кокнут, то очень-очень мало кто прольет слезу по этому поводу

Артемий Троицкий: Если Лукашенко кокнут, то очень-очень мало кто прольет слезу по этому поводу7
- 11.05.2021, 18:50
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Диктатор и его режим обречены.
Российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий поделился мнением в своем блоге на YouTube о событиях в Беларуси.
– Если Лукашенко кокнут, то, вообщем-то, очень-очень мало кто прольет слезу по этому поводу, как в его родной стране, так и за ее пределами, – отметил российский журналист.
Также Троицкий охарактеризовал режим Лукашенко как фашистский.
– Режим Лукашенко – это чистой воды, кристальной чистоты фашизм. <...> Лукашенко и его режим обречены, – сказал Троицкий.