Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип

12.05.2021, 8:05

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Владимир Халип

Чудесная вырисовывается картинка.

Случилось нечто невероятное. В ночь с восьмого на девятое мая колонна внедорожников, о вторжении которых так своевременно предупредил страну бдительный придворный профессор, вдруг решительно изменила курс. И это в тот момент, когда боевикам уже мерещились на дальнем горизонте мирно спящие Дрозды. Злобные победители всем известного Муаммара повернули колонну вспять. И полевыми дорогами, разбрасывая по кустам никому не нужные крупнокалиберные пулеметы, двинулись куда-то в сторону Средиземного моря. Ходят слухи, будто кочевники уже видели их в глубине ливийских пустынь. Так что же столь внезапно решило исход этой несостоявшейся битвы?

Да в сущности, тут никаких чудес. И потусторонние силы в этом заговоре участия не принимали. Танковые войска вообще оставались в местах постоянной дислокации. Бравые десантники беспечно дрыхли в казармах. И даже вездесущий ГУБОПИК навстречу злобной орде с дубинками не выдвигался. Не было нужды. Все решилось мгновенно. Одним росчерком пера.

Тот, на кого была почти объявлена тотальная охота, подписал декрет. Простой, но судьбоносный. «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ клочковатый, суматошный, но, судя по названию, неотразимый. Когда на очередной заправке переводчик своим моджахедам зачитал с какого-то сайта только первые строчки этого эпохального документа, те просто выпали в осадок. Боевой дух мгновенно иссяк. Нахлынуло всеобщее уныние. И мучительно захотелось домой. Потому что декрет указывал четко: в случае внезапной гибели того, за кем они так опрометчиво гонялись, вся власть переходит к Совету Безопасности. А кто такой этот Совет, где и как его искать, они толком не знали. Со всякими документами тут вообще ничего не понять. Это даже намного хуже, чем в родных пустынях. Там в кромешной тьме все-таки есть полыхающие звезды над головой для ориентира. А тут – ищи-свищи!..

И вот уже в полной амуниции, с подписанным декретом в оперативном тылу, он вышел на старательно оцепленную площадь Победы. И пугнул собравшихся кошмарной новостью. Оказывается, есть в этом мире какие-то силы, которые только и думают, как бы одеть молодежь во все коричневое. И только он последняя надежда всего прогрессивного человечества – никому ничего никогда не позволит. А еще из пламенной речи стало известно, что не о себе он думает постоянно все эти долгие месяцы после катастрофических выборов, а чаще всего о том, как бы всем мамам и папам обеспечить безопасный выход на улицу с детской коляской. Речь получилась эмоциональной и в чем-то даже вдохновенной. Неясным остался только один момент: разделяют ли этот аграрный сентиментализм ОМОН и ГУБОПИК. И почему на такие прогулки не могут рассчитывать малолетние дети Полины Шарендо, Ольги Золотарь и прочих родителей, которых каратели нового призыва разбросали по тюрьмам, колониям или бесцеремонно вытеснили из страны.

Есть вопросы, на которые отвечать не принято. Потому что перпендикуляр. И крайняя ограниченность маневра. Обложили, гады, со всех сторон. А тут еще какая-то молодежь мерещится – сплошь в коричневом. И кто сказал, что злые моджахеды больше не вернутся? А может быть, эта пестрая банда на внедорожниках никуда и не слиняла, а просто подключилась временно к контрабанде сигарет? Вот даже сейчас, когда строго охраняемый кортеж выдвигался к этой площади, невозможно было не заметить очевидное. Всевозможные юристы и филологи, несмотря на принятые жесточайшие меры, все еще стоят вдоль руководящей трассы с гранатометами «Муха». Похоже, подстерегают кого-то. Так что пространство для маневра остается ничтожно малое – всего ничего. От бункера до погреба.

А потому – только декрет. Решительный и бескомпромиссный. Как тот, тунеядский. Возмущались. Протестовали. Но протолкнуть все же удалось. Так что помешает реализовать и этот? Не зря же был придуман какой-то заговор, вроде бы шутовской и вполне дурацкий. Но союзники охотно подхватили общую идею. А местные пинкертоны с лубянскими коллегами разыграли пошлейшую пантомиму свирепого захвата заговорщиков. И даже смотрящий за Кремлем не только не открестился от этого фарса, но и вздохнул сокрушенно перед телекамерой: на кого решились посягнуть!..

Затея была тупая, но с учетом нового декрета очень перспективная. Почти заглохшая проблема интеграции выходила на новый уровень. Встречи и долгие посиделки за закрытыми дверями продолжаются упорно. Что они там обсуждают, остается тайной. Какую же проблему можно так настойчиво мусолить с нелегитимным и, как говорят сейчас, токсичным? Да все ту же - проблему капитуляции под видом интеграции.

С выдвижением к границам Украины российских войск затея не удалась. Так что же, утереться и ждать упреков имперских патриотов? А тут под боком сидит запуганный сплошными неудачами союзник. И слезно просит помощи. Как не подыграть его известным фобиям? И почему не взять реванш за провал на украинском направлении, если промотавшийся партнер вполне готов. Денег нет, обойдется. А вот с надежным укрытием от навязчивых врагов помочь всегда готовы. В России такие есть места - ни один филолог не достанет! Там с удочкой и сачком для ловли бабочек можно дожить спокойно до глубокой старости.

А потому чудесная вырисовывается картинка. Без всяких там зеленых человечков. На сентябрь запланированы грандиозные совместные учения «Запад-2021». На вполне законных вроде бы основаниях в страну входят российские войска, но возвращаться на зимние квартиры не спешат. А где войска, там постепенно и общая валюта, и законы, и те самые наднациональные органы, о которых так мечтали кремлевские союзники, в декабре 2019 предъявляя всем известный ультиматум. Не зря же они так старательно вытряхивали из своего партнера этот фантастический декрет.

И не тот ли это путь «выхода из кризиса», о котором так упорно твердят и ныне обе стороны? Вполне возможно, они все за всех уже решили. А что еще, если обе стороны находят компромисс? Только вот досада, забыли в суматохе, что есть еще и третья сторона. И даже в действующей конституции записано: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».

Он не сказал еще своего слова? Или уже давно сказал, но кто-то не расслышал. Тогда, в горячем августе. И повторял неоднократно – всему миру было слышно. Тем хуже для тех, кто притворился тугоухим. Народ всегда говорит четко и внятно. А потому бело-красно-белый стяг уже давно реет над страной.

И с каждым днем – все выше.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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