Лукашенко приготовился к смерти

Лукашенко приготовился к смерти64
- 9.05.2021, 9:33
- 22,950
Он подписал декрет о передаче власти Совбезу.
Лукашенко 9 мая подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает БелТА.
Документ предусматривает, что в случае гибели Лукашенко в результате «покушения, акта терроризма, внешней агрессии либо других насильственных действий» все государственные органы и их должностные лица действуют согласно решениям Совета безопасности, на заседаниях которого будет председательствовать премьер-министр.
На территории Беларуси при этом будет незамедлительно введен режим чрезвычайного или военного положения, а Совет безопасности определит перечень мер по обеспечению такого режима. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным станет вопрос проведения выборов, который решит Совет безопасности с участием «губернаторов».
Напомним, что такой сценарий не соответствует действующей белорусской Конституции, согласно которой в подобных случаях исполняющим обязанности президента должен стать премьер-министр.