Лукашенко приготовился к смерти 64 9.05.2021, 9:33

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Он подписал декрет о передаче власти Совбезу.

Лукашенко 9 мая подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает БелТА.

Документ предусматривает, что в случае гибели Лукашенко в результате «покушения, акта терроризма, внешней агрессии либо других насильственных действий» все государственные органы и их должностные лица действуют согласно решениям Совета безопасности, на заседаниях которого будет председательствовать премьер-министр.

На территории Беларуси при этом будет незамедлительно введен режим чрезвычайного или военного положения, а Совет безопасности определит перечень мер по обеспечению такого режима. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным станет вопрос проведения выборов, который решит Совет безопасности с участием «губернаторов».

Напомним, что такой сценарий не соответствует действующей белорусской Конституции, согласно которой в подобных случаях исполняющим обязанности президента должен стать премьер-министр.

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