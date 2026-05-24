«Это уже начало прощания с российской авиацией» 24.05.2026, 0:15

Эксперт оценил перспективы отрасли.

Российская авиационная отрасль уже вошла в стадию системного упадка, а перспектив для ее полноценного восстановления фактически не существует. На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя состояние гражданской и военной авиации РФ.

«Это уже начало прощания с российской авиацией. И наступило оно давно. Просто не всегда это замечаемо. Происходит такое постепенное вымирание. Еще в 2023 году меня спросили, какое будущее у российской авиации. Я тогда сказал, что у российской авиации будущего нет. И с тех пор это только подтверждается», — отметил Криволап.

Он напомнил, что значительная часть российской транспортной авиации десятилетиями зависела от украинских технологий и специалистов. В частности, речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», который должен был стать основным тяжелым транспортником РФ.

«Еще в 1980 годы большое количество специалистов завода Антонова ездили в Ульяновск, чтобы помочь запустить производство Ан-124. Люди жили там вахтовым методом по месяцу и занимались передачей технологий производства больших самолетов. А двигатели туда поставлялись с украинской «Мотор Сич» — это двигатели Д-18. Как только Украина перестала поставлять двигатели, прекратила ремонт и модернизацию, все это фактически остановилось. «Русланы» сейчас в основном стоят, потому что двигатели уже выработали свой ресурс и просто не работают», — рассказал авиационный эксперт.

Он также отметил, что российская авиация продолжает эксплуатировать устаревшие самолеты советской разработки, в том числе созданные в КБ Антонова.

«Ан-24 и Ан-26 оказались самыми надежными самолетами, которые остались у россиян. Некоторым из них уже по 50 лет, но именно они продолжают обслуживать Крайний Север и Дальний Восток, где фактически нет нормального обслуживания авиации», —добавил гость эфира.

Отдельно он остановился на ситуации с самолетами Ил-76. По его словам, после распада СССР Россия так и не смогла полноценно восстановить их производство.

По мнению Криволапа, серьезные проблемы у России наблюдаются и в гражданской авиации, особенно после начала полномасштабной войны.

«После начала горячей фазы войны россияне фактически украли около 812 самолетов у лизинговых компаний. Были суды, выкупы, попытки договоренностей, но главная проблема в другом — обслуживания этих самолетов нет. Поэтому весь иностранный парк — Airbus, Boeing, Bombardier, Dornier — уже готов встать на прикол. Более того, международные ограничения делают эксплуатацию таких самолетов крайне сложной. Всем странам, куда могут прилетать российские самолеты, категорически запрещено обслуживать их под угрозой потери сертификации», — подчеркнул Криволап.

По его словам, попытки импортозамещения и создания собственных проектов также не дали результатов. Он добавил, что в России даже рассматривают модернизацию советского Ан-2 как один из вариантов поддержания авиации.

«Они уже пытаются снова запускать Ан-2 — самолет, который был создан еще в 1948 году. Хотят поставить новый двигатель, немного модернизировать кабину, переименовать его и продолжать на этом летать. Вот это сегодня и есть российская гражданская и транспортная авиация», — отметил авиационный эксперт.

Подводя итог, он подчеркнул, что у российской авиации нет будущего ни в гражданском, ни в военном секторе.

«Я не вижу будущего у российской авиации вообще — ни у гражданской, ни у военной. Если что-то еще и останется, то это останутся истребители, которые никому не нужны», — резюмировал Константин Криволап.

