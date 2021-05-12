Ученые раскрыли причину положительного теста на COVID-19 после выздоровления 12.05.2021, 12:24

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Положительный тест можно получить даже через несколько месяцев после болезни.

Результаты новой научной работы лаборатории сотрудника института биомедицинских исследований Уайтхеда и профессора биологии Массачусетского технологического института Рудольфа Яениша дали ответ на вопрос, почему у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, выявляются положительные тесты после выздоровления от COVID-19. Об этом пишет сайт «Известия».

По словам исследователей, генетические последовательности из РНК-вируса SARS-CoV-2, вызывающего осложнение COVID-19, могут интегрироваться в геном клетки-носителя инфекции посредством процесса, называемого обратной транскрипцией. Затем эти участки генома могут быть «считаны» в РНК, которые потенциально могут быть обнаружены с помощью ПЦР-теста.

Причиной проведения исследования стало то, что медики в первые месяцы пандемии стали замечать, что пациенты, которые уже выздоровели от COVID-19, иногда получали положительный результат теста ПЦР через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.

Хотя люди могут заразиться COVID-19 во второй раз, это к данным пациентам не относилось, так как среди образцов их анализов не было выделено живых вирусов.

SARS-CoV-2 — не единственный вирус, который встраивается в геном человека. Около 8% нашей ДНК состоит из остатков древних вирусов, отметили ученые.

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