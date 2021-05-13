Шок: в одном из колхозов Браславского района с работниками не могут рассчитаться с 2018 года 8 13.05.2021, 8:22

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иллюстрационное ФОто: gs.by

Как выживали сельчане и их семьи?

В ноябре 2018 года в одном из сельскохозяйственных предприятий Браславского района КГК обнаружил не выплаченную в полном объеме зарплату. Однако деньги работникам колхоза полностью не уплатили до сих пор, сообщают «Народные новости Витебска».

Как установила новая проверка в 2021, просроченная задолженность по заработной плате выплачивалась медленными темпами, при этом не отражалась в бухгалтерском учете и статистической отчетности.

Кроме того, были и другие нарушения. Так на должность главного бухгалтера в 2020 году в это открытое акционерное общество назначили некомпетентного работника, не имеющее трехлетнего стажа работы по специальности бухгалтера. При этом при назначении на должность и освобождении от должности главного бухгалтера в организации прием и передача дел не оформлялись актом, не проводилась инвентаризация активов и обязательств общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Также в регистры бухгалтерского учета вносились недостоверные данные о расходовании наличных денег из кассы общества — там нашли недостачу в 1000 рублей.

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