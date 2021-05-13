«Адская» ночь: ХАМАС атаковал Израиль и получил мощный удар в ответ 13.05.2021, 8:34

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фото: afp

Что произошло в зоне нового конфликта за последние часы.

Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся с новой силой, уже несколько дней продолжаются ракетные обстрелы.

В ночь на четверг, 13 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС продолжило атаковать Израиль, а армия обороны страны в ответ наносила удары по сектору Газа.

«Апостроф» собрал информацию о том, что произошло прошлой ночью.

Какие города Израиля пострадали от обстрелов

За три дня из сектора Газа выпустили уже полторы тысячи ракет по территории Израиля. По данным The Times of Israel, от атак ХАМАС пострадали города Иерусалим, Тель-Авив, Яффо, Лод, Петах-Тиква, Акко, Умм-эль-Фахм, Бней-Брак, Ришон ле-Цион, Рамле и другие. На Севере страны в некоторых регионах вспыхнули масштабные беспорядки и возникли масштабные пожары.

Что произошло минувшей ночью

Одна из палестинских ракет попала в здание в жилом районе Ришон ле-Циона. Также пострадали кварталы в Петах-Тиква. Сирены воздушной тревоги звучали в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

На улицах Яффо произошла перестрелка, в Акко также вспыхнул конфликт между израильтянами и арабами, который закончился массовыми потасовками. Столкновения произошли также и в Иерусалиме, пишет Telegram-канал Ateo Breaking.

Кроме того, впервые с начала операции "Страж стен" сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах на севере Израиля. В частности их услышали жители населенных пунктов в Ваади Ара, в Магидо, в Нижней Галилее.

Палестинцы объявили о бомбардировке из реактивного гранатомета. ХАМАС также направил авиаудар в сторону главного аэропорта Бен-Гурион. Система "Железный купол" продолжает перехватывать ракеты в небе над городами.

Ответные удары армии Израиля

В ответ на атаки ХАМАС Израиль нанес удар по Министерству финансов сектора Газа. Также армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по дому Ияда Тайеба, командира батальона военного крыла ХАМАС. Сообщается, что его дом служил частью инфраструктуры террористической группировки.

Кроме того, Израиль нанес удар по зданию казначейства ХАМАСа и штабу внутренней безопасности, который, по данным армии, используется в разведывательных операциях.

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