Госдепартамент США спешно отправил на Ближний Восток высокопоставленного дипломата 1 13.05.2021, 9:13

фото: EPA

Он будет действовать от имени госсекретаря и президента страны.

Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы снизить число жертв вооруженных столкновений между Израилем и радикальными палестинскими группировками

Власти Соединенных Штатов в среду направили на Ближний Восток высокопоставленного дипломата с целью призвать израильтян и палестинцев прекратить самый интенсивный за последние годы конфликт, сообщает «Голос Америки».

Власти Израиля в среду сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела Сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестинской автономии, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Вооруженный конфликт последовал за столкновениями между израильской полицией и палестинцами возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В своем обращении, которое приветствовал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, госсекретарь Энтони Блинкен поддержал право Израиля на самозащиту и осудил ракетные атаки, осуществленные ХАМАС, исламистской группировкой, контролирующей Сектор Газа. Он также заявил, что Израиль должен по возможности избегать жертв среди гражданского населения в Газе.

Блинкен, который поговорил по телефону с Нетаньяху, сообщил, что на Ближний Восток направился Хейди Амр, заместитель помощника госсекретаря, которой должен встретиться с руководством обеих сторон.

«Он (Амр) от моего имени и от имени президента Байдена призовет [стороны] к деэскалации насилия», - заявил Блинкен.

Байден еще не назначил посла США в Израиле. Другие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, занимающиеся этим регионом, все еще не одобрены официально в Сенате.

Отвергая предположения о том, что давний конфликт на Ближнем Востоке не входил в число приоритетов администрации Байдена, Блинкен неоднократно заявлял о том, что власти США «полностью погружены» в ситуацию.

«Мы глубоко взаимодействуем по всем направлениям. Государственный департамент, Белый дом, высокопоставленные официальные лица совместно с израильтянами, палестинцами, другими странами и партнерами в регионе делают все... для деэскалации ситуации», - сказал Блинкен.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, которого спросили о том, поговорит ли Байден лично с Нетаньяху, сказал, что следует ожидать дальнейшего «взаимодействия на высоком уровне» со стороны Вашингтона.

В своем выступлении Блинкен провел разграничение между «террористической организацией ХАМАС, которая беспорядочно обстреливает ракетами... мирных жителей, и ответом Израиля, действующего в свою защиту».

Однако он добавил, что на Израиле также лежит ответственность за то, чтобы «сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, даже если речь идет о справедливой защите [израильтян]».

В офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр «поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону, права, которое госсекретарь подтвердил в своем обращении».

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