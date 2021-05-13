Сколько налогов на самом деле платят белорусы? 4 13.05.2021, 9:21

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фото: tut.by

Неожиданные цифры.

Некоторые думают, что не платят никаких налогов. Такая мысль может прийти пенсионерам, т.к. пенсии налогом не облагаются, тем, кто не работает официально – на государственном языке именуемых «тунеядцами». Возможно так думали разработчики законов о «тунеядцах». Но последнее вряд ли, чиновники все отлично понимают.

Myfin.by предлагает разобраться с реальными налогами на конкретных примерах. Мы назовем основные налоги и сборы, приведем расчеты, а вы сможете примерить эти ситуации к своей жизни.

Налоги с доходов

В Беларуси есть только один подоходный налог, и еще некоторые распространенные обязательны платежи, зависящие от дохода.

Подоходный налог сравнительно невелик, базовая ставка – 13%. В некоторых богатых странах этот налог вариативен, бедные не платят совсем, богатые – очень много. Вспомните скандал с французским налогом для сверхбогатых до 70%. Правда и вариантов оптимизации (уменьшения) платежей там значительно больше. Но сейчас говорим только о нас.

Ставки подоходного налога в Беларуси определены так:

13% – с заработной платы. Деньги удерживает работодатель, потому многие этого налога не замечают. Или видят его только в расчетных листках.

13% – на дивидендные доходы, в т.ч. по банковским вкладам. Средства перечисляет банк, потому его тоже можно не заметить.

16% – с доходов предпринимателей, адвокатов и нотариусов.

По фиксированной ставке – для физических лиц на доходы от сдачи недвижимости. Ставка определяется областными и Минским городским «советами депутатов».

13% – все прочие доходы.

Касательно последнего пункта напомним про так называемый «налог на долги» от сумм, полученных взаймы не от близких родственников, и не возвращенных. Налогом облагаются некоторые подарки и выигрыши. Однако все это заслуживает отдельного рассмотрения.

Налогом можно считать и отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) – всего 35%. 34% взимают с работодателя и 1% – с работника.

Почему так? Потому что в Беларуси нет системы накопительных пенсий: вы не откладываете деньги себе на пенсию, что бы там не обещали с экранов телевизоров, а платите сегодняшним пенсионерам. Но всем этим распоряжается государство: пенсии платят также, как зарплаты бюджетникам. Потому фактически отчисления в ФСЗН – это налог. Который уменьшает объем возможных выплат работнику. Кстати, таких больших обязательных пенсионных взносов практически нигде за границей нет.

Итак, считаем: 13% + 34% + 1% = 48%.

Проверяю по своему расчетному листку. Все именно так. Правда у меня есть налоговый вычет на двоих несовершеннолетних детей. Проценты остаются теми же, уменьшается сумма зарплаты, на которую начисляют налог. Но это частный случай.

Косвенные налоги

Косвенными называют налоги, которые платят не прямо, а включают в стоимость, продажную цену товара или услуги. Таких налогов гораздо больше, а разглядеть их труднее. Но фактически мы все платим их.

Налог на добавленную стоимость (НДС).

Про этот налог знают все, кто хотя бы раз видел, как идут расчеты в бизнесе и вообще между организациями. В цену каждого товара включается НДС.

Размер НДС:

основная ставка – 20%;

на некоторые продукты и детские товары – 10%;

услуги электросвязи – 25%;

0% назначается на некоторые лекарства (их было больше, но в 2021 году список сократили), некоторые медицинские и ветеринарные услуги, в личном подсобном хозяйстве.

Есть и другие основания освобождения от НДС, но большинства потребителей они напрямую не касаются.

Влияние НДС на рядовых граждан проиллюстрируем на примере:

Представим, я иду на рынок, захожу в аптеку за лекарствами, потом в гимермаркет, покупаю продукты, возвращаюсь домой и кладу все это в холодильник. Касательно НДС это выглядит так:

продукты на рынке покупаю у частника с личным подсобным хозяйством, НДС не плачу;

покупаю в аптеке лекарства на 22 рубля, значит плачу НДС 2 рубля (10%);

покупаю в магазине пачку муки высшего сорта за 2,65 руб. плачу НДС 24 коп. (10%);

покупаю десяток яиц за 2,75 руб., плачу НДС 25 коп. (10%);

покупаю пачку крупы за 1,50 руб., плачу НДС 30 коп. (20%);

покупаю непродовольственных товаров на 10 руб., плачу НДС 2 руб. (20%).

Прихожу и кладу продукты в холодильник. Плачу за электричество, цену не считаю, но знаю, сколько бы не накрутил счетчик – 25% из этого будет НДС.

Акцизы

Обратите внимание на сколько товаров наклеены акцизные марки. Они есть на алкоголе, сигаретах, кофе, чае, моющих средствах, часах и сотовых телефонах, список очень большой. И все эти маленькие бумажки со значками не бесплатны. За каждый такой товар уплачивается особый сбор, который включают в цену товара. Рассчитать на примерах сколько, сложнее, но процент заметный.

Например, в крепких алкогольных напитках ставка акциза составлет 15,6 рублей с каждого литра чистого спирта. Другими словами, в каждой 0,5л бутылке водки акциз составляет более 3 рублей. Примерно от 50 копеек до 1,65 рубля акцизов приходится на каждую пачку сигарет.

Налог на заграничные посылки

Несколько лет назад мы открывали для себя дешевые покупки на Алиэспресс и других международных площадках. Даже с учетом пересылки из Китая в Беларусь это было выгодно. Потом правила изменились, как будто в интересах бюджета и отечественных производителей, но точно не в интересах отечественных потребителей.

Если стоимость товара (без цены доставки) превышала 22 евро в эквиваленте, или он весил больше 10 килограмм, то с превышения взимается налог. Теперь его понизили вдвое:

15% пошлина от цены свыше 22 евро;

2 евро (тоже в эквиваленте) за каждый килограмм превышения и еще фиксированная сумма в 5 евро.

Пример:

я покупаю технику, которую оцениваю в 100 евро, плачу налог в 11,7 евро (в рублях, конечно);

100 – 28 = 72; 72 х 0,15 = 11,7 евро;

мне приходит посылка весом в 20 килограмм (превышения по цене нет), плачу 25 евро;

20 – 10 = 10; 10 х 2 = 20; 20 + 5 = 25 евро.

Транспортный сбор

Личный автомобиль есть не у каждого, но в большинстве семей. За право выехать на дорогу приходится платить. В этом году плату отвязали от техосмотра и фактически уменьшили. Но тем не менее за легковой автомобиль весом до 1,5 тонн приходится платить 61 рубль.

Стоимость техосмотра налогом не считаем. Все-таки нам оказывают какую-то услугу. Зато вспоминаем, что в цене топлива тоже есть 20% НДС.

Налоги на землю и недвижимость

Для граждан эти расходы невелики. Но те, у кого есть дом или участок платят несколько рублей в год. Живущие в квартирах налог на недвижимость не платят, а земельный налог им включают в услуги ЖКХ. Выходит порядка 1 рубля в год.

Считаем итоговую сумму

Сделаем грубую прикидку. Представим среднестатистического жителя Беларуси, со среднестатистической зарплатой в 1 000 рублей.

В реальности на руки будет выплачено 860 рублей (минус 13%+1%). А если бы не налоги и не обязательные отчисления в ФСЗН, то было бы 1 340 рублей (34% платит работодатель).

Отнимем от 860 рублей 61 рубль транспортного налога и 14 рублей налога на имущество (цифру взяли по прошлому году делением общей суммы этого налога на число жителей РБ).

Считаем, что оставшиеся 785 рублей полностью потрачены. Тогда из них нужно отнять примерно 17% включенного в цены НДС и еще порядка 3% акцизов.

Получается 632 рубля. Это 47% от тех 1 340 рублей, которые составляют фонд оплаты труда нашего среднестатистического работающего гражданина. Есть еще другие налоги, пошлины и обязательные платежи государству. Кто-то их платит, кто-то нет, потому в расчет их не включаем. Есть еще масса пенсионеров и несколько меньшее количество детей. Они не платят ФСЗН и подоходный налог, но участвуют в потреблении, потому косвенные налоги (НДС, акцизы и пр.) приходятся и на них.

По уровню налоговой нагрузки мы находимся примерно на том же уровне, что и богатые социально ориентированные страны Европы. Но если учесть не относительные, а абсолютные величины, посмотреть, что может позволить себе на оставшиеся деньги скандинав или немец, и что дает им государство в обмен на высокие налоги. Ответ мы видим и без расчетов.

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