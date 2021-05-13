Россия начинает изготавливать на экспорт вакцину AstraZeneca
- 13.05.2021, 9:42
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Названа дата выхода первой партии препарата.
Российская компания Р-Фарм заявила, что будет изготавливать на экспорт вакцину от коронавируса AstraZeneca.
Как заявил гендиректор компании Василий Игнатьев, первая партия препарата, произведенного на мощностях Р-Фарм, будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня, сообщает РБК.
«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — рассказал Игнатьев.
Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина Р-Кови, произведенная на мощностях Р-Фарм по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта.
В Украине для вакцинации применяют препарат AstraZeneca производства Serum Institute of India (Covishield), а также AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.