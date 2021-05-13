«В силовых структурах многие называют Лукашенко сбитым летчиком» 2 13.05.2021, 9:46

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Отток кадров из «органов» не прекращается.

Экс-дипломат Валерий Ковалевский рассказал о настроениях внутри силовых структур в Беларуси:

«Силовиков – главную свою опору – режим постоянно подвергает стрессу и проверкам, регулярно ищет предателей: паранойя докатилась до попыток установить контроль над личными контактами и подписками в Телеграме каждого силовика. Проверка телефонов стала обычной практикой. Отток кадров не прекращается.

От ситуации начинают уставать даже те их коллеги, которые ранее не имели конкретной позиции, и не были сторонниками протестующих. Но главный запрос в наш адрес о будущем. Многие называют Лукашенко сбитым летчиком, но не знают, какова будет их судьба после того, как его время у власти подойдет к концу.

Наша позиция в данном вопросе однозначна: звания и ранги сотрудников и дипломатов будут восстановлены, выслуга за настоящую службу родине и защиту своего народа и интересов государства будет сохранена. Это касается и тех, кто рискует каждый день и помогает нам изнутри – ваши смелость и честность будут достойно оценены. Те же, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений – также смогут остаться на своих местах и продолжать службу, государство не будет преследовать или люстрировать таких сотрудников».

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