Эль Мюрид: Путину придется проглотить еще одно оскорбление 13.05.2021, 10:05

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Эль Мюрид

У главы Кремля сейчас связаны руки.

Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене.

По всей видимости, речь идет о выполнении договоренностей в ходе приезда госсекретаря США Блинкена в Киев на днях, пишет российский блогер Эль Мюрид. Одним из решений было укрепление антикоррупционных структур и полная их независимость от государственной власти Украины. Так как независимость — понятие растяжимое, то по факту антикоррупционной повесткой на территории Украины должны будут руководить именно американцы. Для того и требуется выведение ее из-под контроля украинской власти.

Однако нужно понимать, что под коррупцией понимается не только чисто криминальная составляющая. Речь идет и о политической части этого явления.

Владимир Зеленский уже "наезжал" на структуры Медведчука, закрыв вещание принадлежащих ему СМИ. Это привело к угрозе вторжения на Украину буквально несколько недель назад. Теперь же второй шаг, и куда как более серьезный. По сути, никому в Киеве неинтересно сажать Медведчука. Следствие, суд, публичный интерес к процессу — а грязного белья там столько, что только начни вытаскивать. Вскроется такое, что лучше бы не озвучивать вообще. Поэтому Медведчука легонько подталкивают на выход — свали и никто тебя трогать не будет. Ну, будешь под угрозой ареста при приезде — так не приезжай, в чем проблема?

Почему именно сейчас вторая серия "наезда" на Медведчука? Да потому что теперь у Путина встреча с Байденом. И сорвать эту встречу ростом напряженности на границе — ну, это как-то несерьезно. И уж про вторжение так тем более говорить не приходится. Поэтому как раз сейчас у Зеленского развязаны руки, а Блинкен, похоже, дал отмашку и гарантии, что все пройдет как надо. Путину в таком случае придется проглатывать оскорбление. Перед пацанами, конечно, неудобно, но деваться-то некуда. На кону важная стрелка.

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