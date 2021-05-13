Старую систему разрушает сам режим 1 Юрий Пшенник

13.05.2021, 11:15

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фото: tut.by

Силовики ее тоже уже не спасут.

Последние события свидетельствуют о том, что Лукашенко все же запускает процесс «перестройки» и транзита власти. Может, неосознанно, но может и осознал-таки, что система, которую он так любовно выстраивал более четверти века, в итоге оказалась нежизнеспособной. Иными словами:без него и без внешней подпитки ее ждет неминуемый крах. И то, и другое вовсе не вечно, более того, оба фактора сойдут на нет еще при жизни миллениалов, скажем, а скорее даже и раньше. Впрочем, и с ним во главе система уже нежизнеспособна. Поэтому он и начинает ее перестройку в надежде,что новая конструкция окажется более устойчивой и сможет существовать сама по себе.

Это–то вряд ли, как лично мне кажется, но то, что время изменений пришло даже и для режима – это уже факт. Сколько все это продлится, сказать трудно, но то, что «лед тронулся» очевидно для всех, включая верхушку. В любом случае в прежнем состоянии «стабильности» конструкция уже не останется. В этом смысле события прошлого года не прошли даром, они все же вывели систему из равновесия, и она начала меняться.

Правда, это перестройка не к лучшему, а к худшему, эдакая перестройка со знаком минус. Ведь двигаться вперед для власти страшно, а к демократии и вообще неприемлемо. Вот и решили пойти назад – куда-нибудь в эпоху Сталина и Гитлера. Ну или других подобных «братьев» типа Муамара, Саддама и Слободана. Почему-то диктаторы абсолютно уверены, что те системы были очень эффективными, а рухнули и были осуждены человечеством случайно. Или же в результате происков врагов. Примерно так и заявляется. Так, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, вспомнил о судьбах президентов Сербии, Ливии, Ирака и Венесуэлы, сообщает tut.by. «Муаммар Каддафи. Слушайте, ну кому он мешал? Я его тоже очень хорошо знал, он приезжал к нам. Ну жил он в этой палатке, ему это нравилось – ну пусть живет. Не во дворцах же жил. Не понравился. Потому что он Африку начал поднимать. Он за счет своих денег нашел подземное озеро, начал эту воду пресную качать. Он хотел поднять Африку. А колонизаторам это не надо. В глубину зрите».

Себя он явно отождествляет с ними, и направленность «реформ» у нашего режима – именно в этом направлении. В общем, переход к новому состоянию теперь уже неизбежен. Вопрос только в том, будет ли это новая реальность хуже существующей, как того хочет режим, или все же страну ждет лучшее будущее, как мечтает ее народ. По-старому не будет уже точно. По сути дела, авторитарно-патерналистская система, когда лояльность достигается в основном за счет «чарки и шкварки», а репрессии носят точечный и избирательный характер, сменяется жесткой диктатурой. Репрессии теперь неизбирательные, массовые и могут коснуться любого. При этом они даже и не сильно зависят от степени лояльности. «Социальный пакет» при этом урезается до минимума, а в перспективе не исключено, что и до нуля. И вся эта перестройка со знаком минус неизбежно будет сопровождаться деградацией экономики и снижением инвестиционной привлекательности. Впрочем, это и уже происходит. И какой будет новая система – вопрос, в общем, пока открытый.

Не все однозначно и с транзитом власти. Да, это худший вариант транзита. Наш режим традиционно выбирает наихудший вариант из всех возможных. Однако в данной патовой ситуации любой вариант транзита власти является «меньшим из зол» в сравнении с сохранением статус кво. Например, после смерти Сталина власть досталась его самым близким и вроде бы верным соратникам. Но продолжать политику сталинизма они не стали. Уж слишком одиозной и бесперспективной эта политика была, причем это было уже очевидно и для сталинского окружения. Просто боялись возражать до поры. Думается и среди нынешней элиты уже присутствует понимание исторической бесперспективности и обреченности лукашизма, но все боятся выступать против. Но в случае передачи власти продолжать прежнюю политику вряд ли станут даже они. Хотя легитимнее озвученный вариант транзита власти от этого, естественно, не станет. Как противоречил Конституции, так и будет противоречить – разве что и ее поменяют быстренько. Но это, повторюсь, все же лучше, чем сохранение системы в неизменном виде. И в последнем случае она со временем рухнет, но с еще более тяжелыми последствиями.

Силовики эту систему тоже уже не спасут, как и Совбез. Да, своего «главнокомандующего» они пока защитят – ну, пока нет реальной угрозы. Но защитят ли они экономику страны от ускоряющейся деградации или, скажем, санкций? Вопрос риторический. А без экономики «силовой блок» тоже деградирует, поскольку перестройка со знаком минус бьет по всем без исключения.

Старую систему разрушает сам режим. Сможет ли он построить вместо нее неосталинизм или какое-нибудь «чучхе» – неизвестно. Главное, чтобы народ не согласился на «чучхе». Тогда в конечном итоге именно он будет определять, что строить, – развитую, цивилизованную и комфортную для жизни страну или нечто иное.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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