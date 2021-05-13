Медики рассказали, какие продукты обеспечат вам здоровые суставы 2 13.05.2021, 11:24

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В лидерах — продукты с высоким содержанием клетчатки.

Медики представили список продуктов, которые облегчают состояние пациентов с сильными болями в суставах. Как передает replyua.net, на первое место в этом списке специалисты поставили все продукты с высоким содержанием клетчатки.

Недавно было проведено исследование, результаты которого показали, что пациенты, ежедневно употребляющие дневную норму клетчатки, на 61% реже страдают воспалительными заболеваниями суставов. На втором месте рейтинга находится оливковое масло. Во время другого исследования оказалось, что в составе этого масла содержатся жирные кислоты и другие вещества, которые обладают лечебными свойствами при болезнях суставов. Кроме того, ежедневное употребление оливкового масла оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эффект.

Тройку лидеров замыкают грейпфруты, являющиеся источником противовоспалительных соединений, которые необходимы при артрите. Эффект этих веществ усиливается, поскольку грейпфрут также содержит большое количество аскорбиновой кислоты. Все эти продукты были исследованы учёными в рамках масштабного эксперимента. Для участия в этом исследовании пригласили около 6 тысяч пациентов, жалующихся на суставные боли. Включение в рацион всех перечисленных выше продуктов существенно облегчало состояние больных.

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