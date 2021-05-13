Задержат ли кума Путина за госизмену? 3 Владимир Фесенко

13.05.2021, 12:40

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Владимир Фесенко

В Украине разгорается настоящий мини-триллер.

В феврале сказали «А» — санкции СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, затем против самих Медведчука и Тараса Козака. И уже тогда в социальных сетях стали звучать голоса: а где правовые действия – расследования, обыски, подозрения? Ну вот они и появились. Это «Б». А далее будут и «С» и «D», т.е. расследование по выдвинутому подозрению, затем выдвижение обвинения и передача дела в суд.

Почему я в этом уверен? Потому что одновременно действуют две движущие силы: 1) политическая воля Президента Зеленского (Медведчук воспринимается как главная внутренняя угроза для нацбезопасности; к тому же Зеленский видит позитивный мультипликаторный политический эффект от действий против Медведчука); 2) есть общественный запрос на криминальное преследование и наказание Медведчука (это ощущалось сразу после введения санкций против Медведчука и Козака). И эти движущие силы будут толкать дело Медведчука и далее, несмотря на сопротивление друзей и союзников Медведчука в правоохранительных органах и судебной системе, и на возможные попытки развалить эти дела. Но и следствие и судебные разбирательства у нас идут не быстро, поэтому вся эта эпопея с Медведчуком еще на несколько лет.

Будет ли задержание Медведчука? – зависит от его присутствия в Украине и эффективности действий правоохранителей. Это теперь такой мини-триллер. Медведчук в роли нелегала (наверное, впервые в своей жизни). Но если окажется в СИЗО или в политэмиграции, то также впервые. В общем, для Виктора Владимировича начинается новая и очень необычная жизнь.

Обратите внимание на еще один интересный сюжет в контексте дела Медведчука. После того, как санкции СНБО сработали не только в пользу Президента Зеленского, но и в пользу секретаря СНБО Данилова, явно активизировались и Баканов и Венедиктова (сегодня они выступали дуэтом), соответственно активизировались и их ведомства. С одной стороны, им нужно показывать конкретный результат Президенту Зеленскому, и демонстрировать ему свою эффективность. С другой стороны, и они хотят своей «минуты» (полчаса) славы. И они хотят, чтобы их также стали бояться. Возникает эффект конкуренции. И это хорошо. Но его еще надо подкрепить профессиональной работой.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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