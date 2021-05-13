Сестра Романа Бондаренко рассказала, как власти спускают на тормозах расследование дела 13.05.2021, 13:29

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О конкретных подозреваемых официальное расследование не говорит.

12 мая исполнилось полгода с момента смерти жителя «Площади перемен» Романа Бондаренко.

В Генпрокуратуре на момент написания новости о ходе и результатах следствия по факту смерти Романа Бондаренко официально не сообщали.

«Три месяца после смерти Романа длилась проверка по факту убийства, 18 февраля возбуждено уголовное дело. После этого прошли, опять же, почти три месяца, но каких-то подвижек наша семья не видит. Ничего нового. Они все еще склоняют историю в ту сторону, что он якобы был пьян. По крайней мере из того, что слышу, выводы такие», — поделилась c «Радыё Свабода» двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко информацией.

«Хотя лично я надеялась, что с повестки дня эта навязчивая идея уже снята. С момента трагедии прошло полгода, но о конкретных подозреваемых или об вразумительной версии смерти ничего не говорится», — пожаловалась сестра Романа Бондаренко.

Ольга Кучеренко заявила, что, по ее данным, в качестве свидетелей на допросы и опросы вызывают соседей, коллег, которые в тот день не были с Романом. А его маму в прокуратуру вызвали лишь однажды — после заведенного уголовного дела. На том все и закончилось, уверяет сестра Романа Бондаренко.

«Поскольку мы притихли в юридическом плане - меньше бегаем, суетимся, напоминаем о себе, ведь все инстанции уже пройдены — они думают, что все само собой свернется», — считает Ольга Кучеренко.

«Поэтому и присылают однотипные ответы, как плевки в лицо. Говорить о суде вообще бессмысленно, так как с таким «рвением» следствие может тянуться вечно», уверена девушка.

«Лично для меня важно не столько их расследование, сколько понимание, что на самом деле произошло. Точнее, для себя что-то уже знаю, но хотелось бы, чтобы прозвучало и на официальном уровне. Ведь нормальное государство, власть в принципе должна быть заинтересована, чтобы добиться правды, справедливости», — считает сестра погибшего Романа Бондаренко.

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