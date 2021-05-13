В США решили восстановить популяцию крупного и редкого хищника 13.05.2021, 13:58

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Фото: pixabay.com

Эти кошки жили в течение сотен лет в центральных горах Аризоны и Нью-Мексико, но к середине 20-го века исчезли в регионе.

Авторы исследования описывают «исправление зла», нанесенного ягуару — «Великой кошке Америки» на Юго-Западе более 50 лет назад и предлагают восстановить популяцию животного в США, пишет «Новое время».

Эти кошки жили в течение сотен лет в центральных горах Аризоны и Нью-Мексико, но к середине 20-го века исчезли в регионе.

Отдельное исследование показало, что территория в центральной Аризоне и Нью-Мексико, охватывающая 2 миллиона акров (82000 квадратных км), может обеспечить потенциально подходящую среду обитания для 90−150 ягуаров. Этот район размером примерно с Южную Каролину не был учтен в Плане восстановления ягуара от 2018 года. В этом плане учитывалась среда обитания только к югу от межштатной автомагистрали 10 (искусственная граница с учетом исторических записей о ягуарах к северу от нее), и поэтому был сделан вывод, что в США есть среда обитания только для шести ягуаров.

Авторы новой работы приходят к выводу, что реинтродукцию ягуаров следует рассматривать как жизнеспособную альтернативу. Авторы считают, что восстановление ягуаров может принести пользу людям, включая культуру, местную экономику и природу, и будет означать возвращение исконной части фауны США.

«Ягуар жил в этих горах задолго до американцев, — сказал Эрик Сандерсон, старший эколог WCS и ведущий автор исследования. «Если все будет сделано совместно, реинтродукция может улучшить экономику этого региона и экологию этой невероятной части ареала ягуаров».

Зона восстановления Центральной Аризоны и Нью-Мексико (CANRA) обширна, покрыта подходящей растительностью и хорошо населена потенциальной добычей. Регион может стать важным климатическим убежищем для этого вида в будущем, хотя требуются дальнейшие исследования.

В этом районе проживает всего 381 тысяча человек, в основном в городах. Горы центральной Аризоны и Нью-Мексико являются частью земель предков и резерваций ряда коренных американцев. В настоящее время две племенные нации, апачи Белой горы и апачи Сан-Карлос, управляют почти 12 процентами суши CANRA, включая дикую природу.

«Родная дикая природа Юго-Запада эволюционировала с ягуарами», — сказал Майкл Робинсон из Центра биологического разнообразия. «Они занимают историческое и жизненно важное место в наших каньонах и лесах, поэтому мы должны разработать разумную и гуманную программу реинтродукции».

Директор программы Wildlands Network Mexico и Borderlands Хуан Карлос Браво добавил: «Восстановление ягуаров в самых северных частях их исторического ареала является важным вопросом как для США, так и для Мексики, и наш документ является первым шагом для обеих стран в совместном разработке проекта. Это дорожная карта того, как может выглядеть это усилие».

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