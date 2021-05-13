В украинских СМИ появился вероятный разговор Медведчука с чиновником из РФ о «передаче информации» 1 13.05.2021, 14:25

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фото УНИАН

Запись датируется 2015 годом.

В украинских СМИ слили аудиозапись 2015 года, на которой, по все видимости, зафиксирован разговор народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, с руководством Российской Федерации.

Запись появилась в распоряжении Obozrevatel.

На ней якобы Медведчук разговаривает с бывшим руководителем протокола президента России, а ныне – заместителем руководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко.

Украинский политик просит Островенко сказать "руководителю", что он "передал все, о чем договаривались":

Медведчук: Алло. Привет, Володь. Привет.

Островенко: Да... да

Медведчук: Володь, ну спасибо, там все нормально вчера, да?

Островенко: Ага...

Медведчук: Смотри, передай, пожалуйста руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?

Островенко: Ага...

Медведчук: Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот по этим, по санкциям, да, есть какие-то там вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да?

Островенко: Да, я понял.

Медведчук: Да. То есть он там.. Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо?

Островенко: Ага, хорошо.

Медведчук: Все.

Островенко: Ага. А то сказали, они совсем забили.. Ну я понял. Хорошо

Медведчук: Не-не-не. Ну ты понял (смеется). Я ж должен передать! (смеется)

Островенко: Ага.

Медведчук: А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно?

Островенко: Я понял. Да, хорошо (смеется).

Медведчук: Да, хорошо, все, Володь. Если что – звони. Я на связи.

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