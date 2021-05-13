Стачком БНТУ выпустил видеообращение 13.05.2021, 14:34

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Время поддержать тех, кто боролся за нашу свободу.

Стачком Белорусского национального технического университета записал видеообращение, в котором призывает поддержать студентов и прийти на суд 14 мая в 10.30 по адресу ул. Семашко 33:

— Вчера, 12 мая, было ровно 6 месяцев как наши незаконно отчисленные студентки Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко удерживаются в тюрьме. Вместе они боролись за светлое будущее Беларуси, против диктаторского режима, за права студентов и всех белорусов.

14 мая мы должны показать, что Вика и Ася боролись не просто так. Мы призываем всех объединиться и поддержать наших студенток на «суде».

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