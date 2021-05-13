Видеофакт: В минской школе преподаватель подняла руку на ребенка 12 13.05.2021, 16:46

4,134

иллюстрационное фото

Администрация утверждает, что идет проверка.

В конце апреля в одной из школ Минска произошел инцидент: пятиклассник взял без спроса свой телефон со стола учителя, после чего педагог начала кричать на ребенка и подняла на него руку. Эта сцена была заснята на видео — ролик попал в родительский чат и вызвал бурю негодования. Администрация школы утверждает, что «разбирательства идут на самом высоком уровне», пишет сайт rebenok.by.

Видеозапись в редакцию прислали родители одноклассников мальчика, которого затронул конфликт. На записи видно, как учитель сначала громко кричит на ребенка, пытается что-то достать из его кармана, толкает и хватает за шиворот. Родители пояснили: на уроках детям запрещено пользоваться телефонами, они сдают их педагогу. На одной из перемен мальчик забрал со стола учителя свой мобильный, но сделал это без разрешения. Его поступок и вызвал столь бурную реакцию педагога.

— Может, ребенок и неправильно поступил, но и учитель ведет себя странно: так кричать на ребенка, бить, — недоумевает отец одного из учеников класса, где было сделано видео. — Насколько мы знаем, родители ходили на прием в администрацию, но результата не добились — учитель в школе. Где гарантия, что он не поступит так с другими? Дети и раньше жаловались на отношения с этим педагогом. Но словам никто особого значения не придавал, пока не появился ролик.

Как рассказали родители, после конфликта педагог продолжает вести занятия.

Журналисты связались с администрацией школы. Директор от развернутого комментария отказалась, пояснив, что она встречалась с родителями мальчика и сейчас идет проверка:

— Ко мне приходила мама этого школьника. У нее нет вопросов к учителю. Но она возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это.

О том, какие меры будут приняты в отношении учителя, директор говорить не стала:

— Что касается поведения учителя, то я защищать никого не буду. Сейчас идет проверка на самом высшем уровне.

По словам руководителя школы, конфликтов с педагогом ранее не возникало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».