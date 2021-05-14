Врачи назвали самую полезную позу для сна 2 14.05.2021, 22:35

3,912

Крепкий сон для человека является главным источником отдыха.

Однако любая поза, в которой мы находимся в течение сна, имеет как «плюсы», так и «минусы», пишет сайт medicina.ua.

Например, люди, предпочитающие спать на боку, сами себе помогают при несварении, снижая таким образом остроту симптомов кислотного рефлюкса, часто проявляющегося в виде изжоги. Однако в этом случае они могут заработать себе немало мимических морщин, которые могут становиться все глубже из-за постоянного вдавливания лица в подушку.

Любители спать на спине чувствуют облегчение при артрите и болях в суставах, но в этой же позе они будут страдать от астмы, храпа, проблем с сердцем и апноэ сна. Кроме этого, исследование показало, что люди, спящие на спине, имеют пониженное содержание кислорода в кровотоке. Они быстрее дышат и ткани тела лишаются кислорода, повышая вероятность развития респираторных недугов.

Поза на боку с подогнутыми коленями поможет, если у человека болит поясница, однако она же подарит боли в шее и головные боли.

А обнимая во сне партнера, лежа лицом к его спине, вам удастся справиться со стрессом. Однако ночи, проведенные в такой позе, приводят к болям во всем теле, особенно в плечах и спине. А вот, если вы спите на руке или груди партнера, болей в шее вам не избежать.

Выбрав же позу на животе вы избавитесь от храпа, но при этом будете страдать от онемения в руках. Также нередкими гостями в таком положении будут боли в шее. А для женской половины – это еще и постоянное придавливание груди, что ведет к деформации формы бюста.

А потому, выбирая себе кровать, позаботьтесь о хорошем матрасе, который подарит вам и вашей семье по-настоящему здоровый сон и правильную осанку. Это действительно важно!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».