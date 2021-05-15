Медики выяснили, как сон влияет на работу сердца 15.05.2021, 21:41

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По мнению исследователей, для сердца идеален сон длительностью 7 часов.

Ученые из Южной Кореи предупреждают: люди, которые спят слишком много или слишком мало, имеют более жесткие сосуды и отложения кальция на стенках основных артерий. Отложения кальция возникают задолго до первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше отложений на стенках сосудов – тем больше риск инфаркта миокарда, пишет medicina.ua.

По мнению исследователей, для сердца идеален сон длительностью 7 часов. Люди, которые спят больше или меньше, имеют больше признаков, указывающих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Ученые проанализировали данные о более 47 тыс. людей молодого и среднего возраста. Они обнаружили:

- Люди, которые спят 5 и меньше часов в сутки, имеют на 50% больше отложений кальция, чем люди, которые спят 7 часов.

- Люди, которые спят 9 и больше часов в сутки, имеют на 70% больше отложений кальция, чем люди, которые спят 7 часов.

- Люди, которые спят плохо, имеют на 20% больше отложений кальция, чем люди, которые спят крепко.

Во время сна в организме происходят метаболические изменения, выделение гормонов, восстановления органов, в том числе, мозга. Эти процессы влияют на кровяное давление, воспаление, стрессовые гормоны, уровень сахара в крови и другие факторы, которые могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Глубокие фазы оказывают тонизирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему, а адреналин представляет собой гормон стресса, который способен сужать кровеносные сосуды для повышения артериального давления и расширяет трахею.

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