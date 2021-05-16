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Партию зубров из Беловежской пущи продали в Россию

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  • 16.05.2021, 18:29
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Партию зубров из Беловежской пущи продали в Россию

Зубров отправили Костромскую область.

Партию зубров 12 мая отправили Костромскую область, сообщили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства, передает kp.by.

В нацпарке рассказали, что по результатам последнего учета, популяция европейского зубра в Беловежской пуще сейчас насчитывает 675 особей. Зубр в Беларуси занесен в Красную книгу, животное находится под особой охраной.

- Однако, фактическая для национального парка численность зубров намного больше оптимальной, что позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях, и имеющим для этого необходимые условия содержания, - объясняют продажу зубров в нацпарке. Сколько зубров уехали в Костромскую область, не уточняется.

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