Крупные нефтяные компании перестали в мае поставлять нефть на «Нафтан» 3 17.05.2021, 17:10

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Санкции США действуют.

Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ, свидетельствует статистика, с которой ознакомился «Интерфакс».

Так, за 16 дней мая на «Нафтан» из России поставлено 54,8 тыс. тонн «прочими недропользователями» (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Роснефть», причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.

Как сообщалось, трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в 2 раза меньше, чем в апреле. При этом разбивка поставок по каждому из заводов - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ - не уточнялась.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна «Белнефтехим», его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ «Нафтан». По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Основным поставщиками на «Нафтан» апреле были: «Роснефть» - 339 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» - 204 тыс. тонн, «Татнефть» - около 100 тыс. тонн, «Башнефть» - 32 тыс. тонн, «Русснефть» - менее 10 тыс. тонн.

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