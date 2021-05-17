Разработан безмагнитный электродвигатель с КПД 95% 3 17.05.2021, 22:29

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Фото: Mahle

Безмагнитный электродвигатель разработали в Германии.

Немецкий поставщик автомобильных запчастей Mahle анонсировал свой первый безмагнитный электродвигатель, не требующий редкоземельных элементов, передает liga.net.

Магниты, в которых обычно используются редкоземельные металлы, такие как неодим, лежат в основе большинства двигателей электромобилей. Постоянный источник мощного магнетизма в роторе позволяет отказаться от использования катушек с питанием и скользящей точкой контакта, которые со временем изнашиваются.

Однако, не смотря на удобную технологию, рынок редкоземельных металлов почти полностью монополизирован Китаем, доля которого в мировом рынке составляет 97%. Редкоземельные металлы можно добывать и в других странах мира, но только Китай может экономически выгодно делать из них магниты. Поэтому производители электродвигателей ломают голову над тем, как отказаться от магнитов.

В новой конструкции Mahle не используются магниты, а в роторе используются катушки с питанием. В отличие от предыдущих попыток, он передает мощность на прядильный ротор с помощью бесконтактной индукции, поэтому практически отсутствуют изнашиваемые поверхности. Это должно сделать его чрезвычайно прочным.

Отсутствие дорогих металлов должно удешевить производство двигателей с постоянными магнитами. Mahle говорит, что возможность настраивать и изменять параметры магнетизма ротора позволила его инженерам достичь КПД выше 95% во всем диапазоне рабочих скоростей. "Уровень, который был достигнут только гоночными электромобилями Формулы Е", – отмечают в компании. Массовое производство таких двигателей может начаться уже через несколько лет.

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