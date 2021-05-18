«Неудивительно, что белорусские власти сейчас находятся в состоянии душевной неуравновешенности» 18.05.2021, 15:01

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«Черный ящик» с нефтью оказался скорее пустым, чем полным.

Телеграм-канал «Письма к дочери» прокомментировал ситуацию с отказом основных поставщиков снабжать нефтью попавшие под санкции белорусские предприятия:

— «Черный ящик» с нефтью оказался все-таки скорее пустым, чем полным. И даже не наполовину пустым. Вчера обнаружилось, что за пятнадцать дней мая Нафтан получил 55.000 тонн нефти вместо своих законных 600.000–700.000. Причем, ни одной компании из числа тех, кому есть что терять, в списке поставщиков нет, пишет телеграм-канал.

И даже если у завода есть какие-нибудь старые запасы, никакого экспорта с Нафтана в этом месяце уже, очевидно, не будет. И в следующем не появится. А это, как мы с тобой посчитали, в месяц 150–160 миллионов живых, настоящих долларов и пошлины, которые Нацбанк не получит в свои резервы.

Даже по итогам первого квартала, когда никаких американских санкций еще и в помине не было, долги предприятий перед бюджетом выросли до рекордных за всю историю наблюдений показателей. А ведь первый квартал этого года, если верить данным Белстата, был довольно благополучным. (Тут первому кварталу в этом году, конечно, повезло – его все сравнивают с первым кварталом прошлого года, который был совсем плохим. Потому что в первом квартале прошлого года не было ни российской нефти, ни калийного экспорта. На таком фоне каждый будет выглядеть молодцом).

А теперь список должников, видимо, пополнят Нафтан и аффилированные с ним предприятия. Какие уж тут налоги? Теперь уже не Нафтан будет платить государству, а государство Нафтану.

И неудивительно, что белорусские власти сейчас находятся в состоянии некоторой душевной неуравновешенности. То принимают законы последнего дня, то борются с призраками фашизма. Классика жанра – начальство обидело, ответить ему нечем, так хоть посуду дома побить для самоутверждения. Потому что, если ты не можешь справиться с настоящей проблемой, так придумываешь себе такую, которая по плечу.

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