Ученые обнаружили на Земле еще один «океан» 2.05.2021, 13:28

Исследователи изучили структуру дня одного из водоемов.

Строение дна Красного моря типично для молодого, но уже полностью развитого океанического бассейна. К такому выводу пришли исследователи, объединив результаты гравиметрической, сейсмической и батиметрической съемок. Новые данные удревнили возраст океанической коры Красного моря в два раза. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Регион Красного моря — это своего рода полевая лаборатория для изучения тектонических процессов, где растрескивание континентальной коры сменяется образованием новой маломощной океанической коры. Красное море заполнило расщелину, которая возникла при разъезжании Африканской и Аравийской плит 25 миллионов лет назад. Сегодня бассейн растёт вширь со скоростью один сантиметр в год, а его осевая часть занята рифтом, зоной растяжения коры.

Вопрос о том, можно ли сравнивать Красное море с другими молодыми океанами в геологическом прошлом Земли, остается дискуссионным. Толща осадочных отложений препятствует прямому наблюдению за структурами дна и осложняет интерпретацию геофизических сигналов. Ряд исследований утверждает, что Красное море находится в стадии континентального разлома с точечным формированием океанической коры. Альтернативные модели говорят о том, что море уже прошло этот этап и выплавляет базальты по всей длине бассейна как настоящий океан.

Международная группа геологов под руководством Нико Аугустина (Nico Augustin) из центра океанических исследований GEOMAR в Киле разработала тектоническую модель развития бассейна Красного моря в течение последних 13 миллионов лет. Гравиметрическая съемка была совмещена с сейсмическими данными для определения строения коры под толстой пачкой осадочных пород. Дополнительно геологи изучили Генеральную батиметрическую карту океанов (ГЕБКО) и выполнили геохимический анализ магматических образцов со дна моря.

Данные вертикального градиента силы тяжести указали на скрытые под покровом отложений структуры. Полосы положительных гравитационных аномалий вкрест пересекают рифт. Эти сегменты связаны с изменениями толщины коры вдоль оси растяжения и типичны для океанической коры, происходящей из магматически активных, толстых и тяжелых областей рифта. Такие же структуры известны в ультрамедленных (скорость растяжения меньше двух сантиметров в год) срединно-океанических хребтах, например южной Атлантике и хребте Рейкьянес.

Батиметрические карты подтвердили идею об океанически зрелом рифте Красного моря. На участках дна без осадочного покрова в рельефе выражен гребень срединно-океанического хребта. Анализ пород из обнаженных участков коры показал характерные для океанического дна базальты. Там, где донные морфоструктуры замаскированы отложениями, ученые обратились к сейсмическим данным. Землетрясения в Красном море локализованы вдоль линейно вытянутой центральной части водоема. Диапазон магнитуд и пространственная плотность толчков аналогичны тем, которые наблюдаются на других ультрамедленных хребтах.

Новые данные скорректировали площадь дна, занятую океанической корой: она непрерывно выстилает осевую часть водоема вплоть до разлома Красное море—Мертвое море. Согласно тектонической модели океаническая кора начала выплавляться 13 миллионов лет назад на всем протяжении бассейна. Это удревняет предыдущие подсчеты возраста в два раза. Авторы исследования предположили, что континентальный этап жизни Красного моря завершен и сегодня оно развивается как зрелый океанический бассейн.