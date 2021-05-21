Как белорус решил съездить за дешевыми огурцами в Ольшаны на Tesla 21.05.2021, 10:33

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У Tesla два багажника на 745 и 150 литров.

У меня родился бизнес-план по покупке дешевых огурцов в "огуречной республике Ольшаны" и перепродаже их в Минске. Чтобы оптимизировать расходы на топливо, решил ехать на Tesla Model S. Но что-то пошло не так, пишет для abw.by Юрий Гладчук.

А почему бы и нет?

Плату за энергию на "зарядках" у нас ввели, но все равно ездить на электромобиле получается выгодно. У Tesla два багажника на 745 и 150 литров. Есть пневмоподвеска, которая не даст автомобилю при загрузке просесть до асфальта. Поэтому и выбрали Model S, чтобы привезти огурцы в Минск.

Главная проблема – запас хода. Мы взяли Tesla Model S 85D, выпущенную в 2015 году, у компании WestMotors. Это не самая дальноходная версия: при максимальном заряде у нас показывало 408 км. Реально меньше, и это "меньше" сильно варьируется в зависимости от температуры и езды. Если ехать быстро и в холодную погоду, "высадить" батарею можно и за 200 км. А нам нужно проехать 300 км туда и 300 км обратно. Причем 4 человека в салоне, полные багажники огурцов, частично это будет езда в ночное время... Плюс весна выдалась холодной, а при низких температурах Tesla расходует заряд очень быстро.

Зарядная станция по пути в Ольшаны у нас только одна – в Микашевичах. Поэтому на всякий случай перед поездкой мы позвонили узнать, работает ли "зарядка". Оказалось, работает.

Бизнес-план под ударом

Смотрим на карту – и удивляемся. Если в Минске мест, где можно зарядить электромобиль, уже более-менее хватает, то в регионах их мало. Полесье и вовсе какая-то черная дыра. Забегая вперед: из этого репортажа больше получился стресс-тест "зарядок" Malanka, нежели бизнес-проект по перепродаже огурцов.

Попыток уехать в Ольшаны у нас было две. Первая состоялась в конце апреля. В итоге никуда так и не уехали, зато это было первое более подробное знакомство с Tesla и "зарядками" Malanka.

Чтобы зарядить электромобиль, нужна некоторая сноровка, потому что нюансы могут быть. Первым делом надо разобраться с приложением, потому что включать "зарядку" нужно через него. Закидываешь туда деньги, подключаешь через переходник Tesla к разъему CHAdeMO, сканируешь QR-код на самой станции – заряжаешься. Так происходит в идеале.

Но на первой зарядной станции, пока разбирался, вышло время подключения. Пока нажимал разные кнопки, позвонили из Malanka и помогли подключиться. Заряжается машина на быстрой "зарядке" довольно быстро, за час можно набрать 250 км. Но при этом полную мощность "зарядка" не выдает. В службе поддержки говорят, что дело в машине. Странно... Впрочем, пришло время отсоединяться, и тут возникла первая проблема: разъем "залип" в переходнике! Звоним в WestMotors, там сказали, что такое иногда случается. Надо вставить обычную пластиковую карту между соединениями и надавить на защелку. Или дернуть с силой. Карточкой не получилось, пришлось силой...

А утром перед выездом машина перестала заряжаться. В WestMotors сказали, что нужно просто поменять зарядную станцию, – такое иногда случается. Поменяли – не помогло. Тысяча звонков в службу поддержки, тысяча переподключений. Вначале предположили, что случилось что-то в машине: "У Malanka бывают скачки энергии. Мог сгореть переходник, могло что-то сгореть в самом авто, будем разбираться".

На переходнике, кстати, был один оплавившийся разъем. Но в итоге оказалось, что всего-навсего сбились настройки в авто, что не давало заряжать батарею при заряде больше 50%! А поездка из-за этого сорвалась...

Но первый опыт пользования электромобилем, конечно, разочаровал. "Залипающие" переходники, скачки электроэнергии... А еще приезжаешь на зарядную станцию, а она занята другим электромобилем. Или вообще автомобилем с ДВС. Приезжаешь на другую – она не работает. На третьей еще что-нибудь происходит. В общем, в условиях Минска зарядиться еще можно, но вот в регионах... В общем, создалось впечатление, что едем в неизвестность.

А еще и заряд при температуре около нуля градусов падает очень быстро! Реально проезжаешь километр, а запас хода падает на 1,5-2 км!

Но и это еще не все. Заряжаются электромобили не бесплатно. Проехал в смешанном режиме 100 км – потратил 11,4 руб. на зарядку! В каком-нибудь экономичном дизельном автомобиле было бы то же самое, а то и дешевле. Да, Tesla Model S 85D с разгоном в 3,4 секунды до "сотни" не самый экономичный электромобиль, но все равно дороговато для электрокара... С учетом более высокой стоимости электромобиля, ограниченного запаса хода и необходимости тратить время на "зарядках" хочется какой-то компенсации. Раньше это было в виде бесплатных зарядных станций. А сейчас со стоимостью 39 копеек за киловатт? Вопросы, вопросы...

В машине есть режим, который показывает мгновенный оставшийся запас хода. То есть сколько мы проедем, если будем двигаться с той или иной скоростью. Разогнались до 128 км/ч – запас хода со 129 км упал аж до 57 км. В общем, трасса не самый лучший для электромобиля цикл движения.

Попытка номер 2

Спустя некоторое время поехали второй раз, уже разобравшись с настройками авто. Хоть было и прохладно, около 5 градусов тепла, все равно надежды добраться были. А тут смотрим в карту Malanka в приложении – зарядная станция в Микашевичах исчезла!

У-у-у... Звоним в службу поддержки: оказывается, за два дня до нашей поездки "зарядка" в Микашевичах сломалась! Специалист еще не подъехал и сегодня подъедет вряд ли. А у нас уже вторая попытка, оттягивать дальше некуда. Решили поехать через Пинск. На М1 есть зарядные станции, в Иваново пусть медленная, но тоже есть – как-нибудь дотянем... Да, что интересно, Пинск – город отнюдь не маленький, но "зарядок" в нем 0!

В итоге без проблем подзарядились в Столбцах, потом доехали до Ивацевичей – и тут началось. Подключаем "зарядку" – она отключается. Подключаем снова – немного подзарядится и выключится. Приходилось постоянно звонить в службу поддержки, чтобы они переподключали. При этом каждый раз нужно было отсоединять и снова соединять разъемы. Тот еще квест: ставишь телефон на громкую связь, общаешься с оператором и бегаешь с проводами. Танцы с бубном! Переехали на другую станцию с другой стороны М1 – там та же "песня". Приходилось постоянно переподключаться. При этом с настройками авто все было хорошо.

Прямо возле этой "глючной зарядки" – громадная яма. Ступишь в нее ночью – сломаешь ногу на раз-два. Очень символично: в стране с зарядными станциями примерно такая же яма, если честно.

Между делом у оператора в процессе переподключений спросили, а что с зарядной станцией в Иваново? Оказалось, что она тоже буквально пару дней назад ушла на ремонт! И у нас вообще вариантов нет. От Ивацевичей до Ольшан – 203 км, туда и обратно – 406 км. Плюс еще в Ольшанах покрутиться. Мы никак своим ходом не доезжаем. Пока заряжались в Столбцах, пока в Ивацевичах, плюс заминка на старте – итого уже 15.00. И куда ехать?

Была еще "зарядка" в Муляровке, это севернее Петрикова. На карте Malanka она была помечена красным, то есть не работала. Оператор сказал, что там просто кнопка аварийного выключения нажата, со станцией все в порядке. Но даже до этой "зарядки" 313 км с учетом того, что в Ольшанах нам нужно еще передвигаться плюс будет полная загрузка. А выедем из Ольшан уже к ночи, включим фары... И если с "зарядкой" что-то не то, придется вызывать ночью эвакуатор из Минска... И крюка еще нет: если батарея сядет, не всякий эвакуатор нас загрузит. В общем, ну вы поняли. Развернулись мы и поехали домой без огурцов. И так устали бегать вокруг этих "зарядок".

А что с Tesla?

Поэтому вместо огурцов поехали в Коссово снимать обзор Tesla. Если коротко, крутой электромобиль. В каких-то моментах дурацкий... Например, качество сборки весьма так себе. Мы вначале думали, что машина была в тяжелом ДТП, поэтому, например, уплотнения дверных проемов лежали абы как, но оказалось, что этот электромобиль был не особенно сильно бит в переднюю часть.

В дальних путешествиях тоже есть нюансы. Карманов в дверях нет, в задних спинках тоже, бардачок маленький. Имеется только большая полка на месте, где у обычных авто селектор или кулиса коробки передач. Но по ней все елозит туда-сюда, особенно на старте. Потолочных ручек тоже нет. Чтобы отрегулировать кресло, нужно просунуть руку в узкую щель между дверной картой и креслом. Подсветок зеркал в козырьках нет. В общем, нет многого из того, что есть в обычном автомобиле. Подвеска жестковата, хоть и с пневмой... Шумоизоляция до премиального сегмента не дотягивает.

Задний ряд хорош тем, что есть три полноценных места при полном отсутствии трансмиссионного туннеля. Но спинки стоят слишком вертикально и не регулируются, а места для ступней под передними креслами маловато. И по факту в дальней поездке тут вдвоем не особенно комфортно. А еще все вещи разбросаны по полу, потому что ни кармашков, ни полочек...

В чем Tesla крута? Разгон до "сотни" – 3,4 секунды у нашей версии. Динамика разгона поражает, при этом звука мотора нет. От этого мозг отказывается понимать, что происходит, водителя, как и пассажиров, начинает укачивать. Запас хода все равно немаленький, особенно если учитывать динамические характеристики. Рулится приятно, посадка удобная. Сидишь низко и смотришь на длинный капот. Чем-то напоминает американские масл-кары, но тут американский масл-электрокар. Еще в нем есть много необычных "фишек" вроде камина и игр в мультимедийной системе. О них вообще можно выпускать отдельную статью. В общем, Model S – необычный, интересный, эффектный. Несмотря ни на что, он крутой.

Мечтали об автомобиле-миллионнике вроде Mecedes-Benz W123? Получите – распишитесь. Tesla Model S в Германии уже проехала более миллиона километров. А с чего бы ей не проехать, ведь конструкция электрокаров элементарная? А ещё у этого миллионника и автопилот есть, поэтому за рулем не сильно напрягаешься. Ну, кроме заминок на зарядках...

Этот электромобиль заставил людей поверить в электротранспорт – и в этом его сила! Его не зря назвали с явным "закосом" под Ford Model T – тот тоже перевернул автомобильную историю. Вначале плюешься от этих "танцев с бубном" возле "зарядок" и удивляешься отсутствию премиального качества в дорогом авто, а потом влюбляешься в него все сильнее и сильнее. Особенная магия Tesla, которую сложно объяснить.

Bердикт

Машина интересная, а зарядные станции Malanka ни к черту. То они выключаются, то заняты другими авто, то вообще не работают. В регионах вообще пробел. Вроде крупные города, но в них нет "зарядок": Пинск, Барановичи, Новогрудок, Слуцк, Солигорск, Молодечно, Слоним. Это я сейчас просто смотрю карту Malanka и помечаю, в каких городах пусто. Во многих! Особенно в Полесье пустота...

Надеемся, что Malanka поработает над ошибками, все исправит и установит больше зарядных станций. Потому что пока вынуждены констатировать, что с инфраструктурой для электромобилей проблемы есть. Ведь у нас так и не получилось привезти на Tesla огурцы из Ольшан. А мы старались!

P.S.S. За огурцами мы больше не поедем, "наелись" ими. Поедем за клубникой, но уже на дизельном автомобиле. Дизель – сила!

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