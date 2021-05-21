37 стран-участниц ОБСЕ выступили с заявлением по Беларуси 30 21.05.2021, 19:39

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фото: OSCE/Mikhail Evstafiev

Подписанты задали режиму Лукашенко неудобные вопросы.

В заявлении говорится, что через 7 месяцев после публикации Московского механизма ОБСЕ «те же системные нарушения и злоупотребления продолжаются без изменений»

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что Беларусь не расследовала ни одно из хорошо зафиксированных преступлений. Насколько нам известно, никаких уголовных дел не возбуждено, белорусские чиновники не привлекались к ответственности за свои действия, и никто из белорусских официальных лиц не осудил и даже не признал массовые нарушения и нарушения прав человека после выборов. Бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности в Беларуси», цитирует заявление tut.by.

Подписанты обращаются к режиму Лукашенко со следующими вопросами:

— Когда белорусские власти расследуют сообщения о массовых нарушениях прав человека, включая сообщения о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах со стороны сил безопасности?

— Когда белорусские власти возбудят уголовные дела против виновных в нарушениях прав человека и нарушениях, в том числе против белорусских силовиков?

— Когда белорусские власти будут защищать потерпевших и свидетелей, которые мужественно высказывались и сообщали о нарушениях прав человека?

Заявление подписали Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и Дания.

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