Bloomberg: Евросоюз введет санкции против «Беларуськалия» 32 26.05.2021, 17:53

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Ограничительные меры могут быть введены уже до лета.

Лидеры ЕС договорились ввести санкции против отдельных отраслей экономики Беларуси. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС, пишет "Интерфакс".

При этом под санкциями, предположительно, окажутся сектора, где активно действуют белорусские власти, вроде производства калия, уточняет Bloomberg. К примеру, известно, что ОАО "Беларуськалий" – ведущий производитель калия в мире – на 100% принадлежит государству, а доля предприятия на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

"Для этого ЕС необходимо внести изменения в юридическую базу нынешних санкций, с целью дать добро на более обширные санкции до лета", - отмечает агентство.

В то же время, по информации Bloomberg, новые санкции должны коснуться нескольких десятков лиц и организаций, вовлеченных в инцидент с самолетом Ryanair, с расчетом на то, чтобы принять дополнительные санкционные списки 21 июня.

Агентство добавляет, что санкции могут коснуться белорусской авиакомпании "Белавиа", которой запретят доступ в ЕС.

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