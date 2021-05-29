В Беларуси возможен дефицит сладостей, соков, пива и других товаров 29.05.2021, 11:59

Власти опять «выстрелили себе в ногу».

Беларусь вводит лицензирование импортных товаров из Украины на шесть месяцев. Об этом сообщается в постановлении Совета министров № 292 от 26 мая, которое пока официально не опубликовано. О дискриминации украинских товаров сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Под ограничения попадут шоколад, кондитерские изделия, пиво, туалетная бумага и ряд других товаров.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев», – написал Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его словам, индивидуальный режим лицензирования означает ручной контроль за ввозом украинской продукции в Беларусь. Такие действия он считает неоправданными и дискриминационными.

Импортеры, опрошенные Myfin.by, считают, что власти опять «выстрелили себе в ногу»: новое ограничение может создать временный дефицит украинских товаров на полках белорусских магазинов. По их словам, на получение лицензии и прохождение всех процедур может уйти довольно много времени.

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