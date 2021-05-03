Работники Мингорисполкома – как на пороховой бочке 9 3.05.2021, 9:02

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Попытка соорудить маленький Китай в отдельно взятом учреждении потерпела крах.

Мингорисполком окутан поиском врагов народа, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Народ, не особо стесняясь, обсуждает последние новости, чего раньше не было. Оно и понятно: степень дебилизма заставляет удивляться даже видавших виды. И даже тех, кто обычно за дебилзим в учреждении отвечал.

Списки подписавшихся за неправильных кандидатов ходят по учреждению, неудачники уже собирают вещи. Однако попали туда далеко не все, кто подписывался. Почему – пока загадка. Либо пока не успели всех обработать, либо боятся парализовать работу. Повисла неловкая пауза. И злость кипит за коллег, и страшно за свою задницу (второе – больше).

Но беда, как водится, не приходит одна. Глава Мингорисполкома предсказуемо увидел особую опасность в интернете и социальных сетях – ну а где ж еще? Поэтому запретил использование личных телефонов на рабочих местах (нарушителей прямым текстом предложили сдавать коллегам – привет, 37-й год), а администраторам была поставлена задача отключить компьютеры от социальных сетей.

Отключили, но в итоге отключилось еще много чего нужного по работе. В итоге работа встала, а незадачливого мэра засыпали звонками – пришлось давать заднюю. Попытка соорудить маленький Китай в отдельно взятом учреждении потерпела крах.

Но впереди новая неделя, а значит гениальную голову вновь могут посетить гениальные идеи. Работники Мингорисполкома – как на пороховой бочке. Но тут ничего нового сказать не можем: надежды, что в этот раз пронесет, нет. Отсидеться не получится. Вечно бороться с правдой и 97 процентами – тоже. Поэтому еще раз призываем не выполнять преступные приказы, которые ухудшают и без того невеселую жизнь белорусов. Не будь, как Осикова! Лучше объединяйтесь. Вас не могут уволить всех одновременно.

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