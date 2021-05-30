Остановился завод БМЗ в Жлобине 9 30.05.2021, 9:14

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На предприятии на шесть часов был остановлен технологический процесс.

Существенный инцидент, приведший к остановке технологического процесса, произошел 29 мая на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине.

Как сообщает МЧС, в 12:21 поступило сообщение о падении напряжения на БМЗ, в результате чего произошла остановка технологического процесса предприятия.

Персоналом был проведен поэтапный перезапуск оборудования цехов. Технологический процесс предприятия был восстановлен в полном объеме в 18:30.

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