В финале Кубка Беларуси сыграют БАТЭ и «Ислочь» 5.05.2021, 22:15

иллюстрационное Фото: ФК "Ислочь"

В полуфинале «Ислочь» сенсационно выбила «Шахтер», а БАТЭ - «Торпедо-БелАЗ».

В финале футбольного Кубка Беларуси встретятся БАТЭ и "Ислочь". Борисовчане в полуфинале прошли "Торпедо-БелАЗ" (4:1 и 1:1), а "волки" сенсационно выбили солигорский "Шахтёр" (0:1 и 2:0).

Финал пройдёт 23 мая в Гомеле. Его выбор не случайный: в этом году белорусскому футболу исполняется 110 лет, а именно в этом городе была создана первая футбольная команда.

БАТЭ и "Ислочь" встречались 25 апреля в матче 6-го тура чемпионата Беларуси. Борисовчане выиграли в гостях со счётом 4:1. Их главный тренер Виталий Жуковский ранее был главным тренером "Ислочи".

БАТЭ — действующий обладатель Кубка. В прошлом году в финале было обыграно брестское "Динамо".

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