Кыргызстан и Таджикистан договорились о юридическом оформлении границы 6.05.2021, 7:54

Из 970 километров госграницы между странами около 450 считаются спорными.

Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы объявили о мерах для разрешения конфликта между двумя странами.

По данным агентства «Ховар», стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.

Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской границы на этих участках с 5 по 9 мая 2021 года.

Также была достигнута договоренность о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления границы стороны совместно построят, а таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи Аъло-Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Статус данного участка будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.

Страны согласились приступить к проектному описанию линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы на участке Ворух после завершения строительства автомобильной дороги Ходжаи Аъло-Ворух.

29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Также появилась информация о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а кыргызский спецназ в ответ захватил один из таджикских пунктов. В пограничной службе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон начали стягивать дополнительные силы и средства.

В тот же день Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. 30 апреля перестрелка возобновилась.

В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром 1 мая сообщения о перестрелках начали поступать снова.

3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и техники от границы, после чего ситуация стабилизировалась.

По последним данным, в результате конфликта с кыргызской стороны 183 человека пострадали, 34 — погибли. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных из Душанбе пока нет.

Страны разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.

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