Социологи назвали пять партий, которые проходят в Верховную Раду Украины 2 6.05.2021, 12:03

За кого готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах?

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, проходной барьер в 5% прошли бы пяти партий, показывают результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, пишет "Зеркало недели. Украина".

Лидирует в партийном рейтинге партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 28% респондентов среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, и 19% от общего количества респондентов.

На втором месте "Европейская солидарность", которую поддерживают 18% и 12% опрошенных соответственно, на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" с поддержкой 15%.

За партию "Батькивщина" готовы проголосовать 11% и 8% респондентов соответственно, за партию "Сила и честь" – 6% и 4% опрошенных.

Партии, чей рейтинг ниже необходимого порога прохождения в Раду: "Украинская стратегия Гройсмана" (3% среди определившихся с выбором и 2% голосов среди всех респондентов), "Голос" (3% и 2% соответственно), Радикальная партия Олега Ляшко (2,5% и 2%). За ВО "Свобода" и "Партию Шария" готовы проголосовать по 2% среди определившихся с выбором и по 2% среди всех опрошенных. Партию "Гражданская позиция" поддерживают 2% и 1% респондентов соответственно, за партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" – по 1% и 1% соответственно.

Опрос провели с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Опрошены 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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